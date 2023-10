Nella puntata del 10 ottobre de Il Paradiso delle Signore è accaduto qualcosa che ha messo i fan in allarme: l'uscita di scena di Adelaide Di Sant'Erasmo. L'attrice Vanessa Gravina, in seguito a numerosi messaggi ricevuti, ha risposto tranquillizzando tutti e anticipando che tornerà.

Recentemente Adelaide ha scoperto che la figlia, creduta morta in seguito al parto, in realtà è ancora in vita. Dopo averne sofferto il rifiuto, alla fine è arrivata una svolta, che ha portato la contessa a prendere una decisione inaspettata, ovvero lasciare Milano.

Addio ad Adelaide Di Sant'Erasmo? L'attrice chiarisce tutto

Il Paradiso delle Signore ha salutato Adelaide nella puntata del 10 ottobre 2023. Prima di partire per la Svizzera, in cui vive la sua ritrovata figlia Odile, la contessa Di Sant'Erasmo ha preso la decisione di cedere la gestione delle sue quote del grande magazzino milanese a una persona fidata. Dopo aver riunito tutti a Villa Guarnieri, Umberto, Tancredi, Flora e Matilde hanno appreso della sua partenza. Una volta terminata la puntata in questione, in numerosi si sono interrogati sul destino di questo personaggio.

L'attrice Vanessa Gravina si è ritrovata a ricevere una valanga di messaggi dai suoi fan. Ed è stato così che il volto di Adelaide Di Sant'Erasmo ha deciso di rompere il silenzio, rincuorando subito i telespettatori della soap opera ambientata nella Milano degli anni '60.

L' attrice de Il Paradiso delle Signore: 'Non sarà un addio'

"Il viaggio della nostra Contessa non finisce qui", ha scritto l'attrice. Vanessa Gravina ci ha tenuto a far presente che il suo personaggio ha ancora molto da offrire e che in passato è capitato tante volte che la sua Adelaide sparisse temporaneamente. A proposito di queste partenze, Gravina ha precisato che sono utili sia per lei stessa, che è occupata anche in altri progetti lavorativi, sia per la storyline dello sceneggiato.

Il lungo messaggio di Vanessa Gravina si è concluso con delle parole di buon auspicio: "Non sarà un addio, la Contessa tornerà "in pompa magna", pronta ancora una volta a sorprendervi e a riservarvi tantissime novità e ricchi colpi di scena".

Intanto nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si vedrà Marcello incaricato di occuparsi della gestione delle quote di Adelaide del negozio. A tal proposito le anticipazioni rivelano che l'ingerenza di Marcello finirà per urtare Vittorio.