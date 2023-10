Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne del 20 ottobre, rivelano che c'è stato spazio solo per le vicende dei protagonisti del trono over. Al centro dell'attenzione c'è stato ancora una volta il percorso di Gemma, dato che la dama torinese ha scelto di voltare nuovamente pagina e lasciarsi alle spalle la fine turbolenta della sua storia d'amore con Maurizio. Intanto Marco ha deciso di chiudere con Aurora. Silenzio, invece, sui protagonisti del trono classico che nel corso delle riprese di questo venerdì pomeriggio, non sono proprio entrati in studio.

Gemma volta pagina e va avanti: anticipazioni Uomini e donne registrazione 20 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 20 ottobre, rivelano che Gemma si è ritrovata al centro delle dinamiche della trasmissione di Canale 5, dato che ha scelto di voltare nuovamente pagina dopo la fine della sua relazione con Maurizio.

Il rapporto tra i due è giunto al capolinea dopo poche settimane di frequentazione e, in questa nuova registrazione del talk show, Gemma ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere.

Trattasi di una persona di 61 anni che ha saputo conquistare il gradimento della dama torinese, la quale ha scelto di tenerlo comunque in studio e quindi provare a conoscerlo meglio nel corso delle settimane a venire.

Tra i due sboccerà la fiamma della passione oppure il ricordo di Maurizio prenderà il sopravvento sulla dama?

Maurizio bacia Elena: anticipazioni Uomini e donne nuova registrazione

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione del programma Mediaset, rivelano che Maurizio ha scelto di andare avanti con la dama Elena.

I due hanno avuto modo di rivedersi fuori dallo studio e quindi sono stati protagonisti di una nuova esterna, durante la quale è scattato anche un bacio a stampo.

Situazione diversa, invece, per Aurora e Marco che a distanza di un po' di settimane dall'inizio della loro frequentazione, hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva.

Marco chiude con Aurora: anticipazioni Uomini e donne registrazione 20 ottobre

A prendere questa decisione è stato Marco, il quale sostiene di essersi reso conto che da parte sua non sarebbe scattato nulla di importante, tale da permettergli di pensare ad un eventuale futuro insieme fuori dallo studio Mediaset.

Un duro colpo per la dama che, in queste ultime settimane, aveva scelto di dare l'esclusiva a Marco e quindi aveva preferito evitare di conoscere nuovi cavalieri per concentrarsi sul loro rapporto e sul loro legame affettivo. Peccato, però, che Marco non abbia sentito la scintilla decidendo così di troncare il loro rapporto e voltare pagina definitivamente.

Silenzio sulle vicende dei tronisti: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti la registrazione di questo venerdì di Uomini e donne rivelano che non si è parlato delle vicende dei giovani protagonisti del trono classico. I vari tronisti, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, non sono infatti proprio entrati in studio nel corso della registrazione di questo venerdì pomeriggio.

Non si esclude, quindi, che la nuova registrazione del programma, prevista per questo sabato 21 ottobre, possa essere dedicata in ampia parte alle vicende dei tronisti in carica, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.