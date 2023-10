L'appuntamento con Uomini e donne promette nuovi colpi di scena e, nel corso delle prossime settimane di messa in onda su Canale 5, ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si ritroverà costretta a fare i conti con la decisione del tutto inaspettata di Maurizio di troncare la loro frequentazione.

Spazio anche alle vicende di Manuela che, dopo un durissimo scontro avuto col corteggiatore Michele, deciderà di farlo fuori definitivamente dal parterre di pretendenti.

Maurizio chiude con Gemma: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che nel corso dell'ultima registrazione, Gemma si è ritrovata a fare i conti con la spiazzante scelta da parte del cavaliere Maurizio.

Dopo una frequentazione durata un po' di settimane, ecco che Maurizio ha annunciato di essere in crisi e soprattutto di non essere più sicuro e certo di voler portare avanti questa frequentazione con la dama torinese.

Il motivo? Dopo i momenti di tenerezza vissuti con Gemma, il cavaliere di sarebbe reso conto i non riuscire a lasciarsi andare come vorrebbe e quindi di non essere in grado di abbandonarsi completamente alla passione con la dama torinese.

Gemma disperata per l'addio di Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Un colpo di scena del tutto inaspettato per Gemma, dato che la dama aveva creduto molto in questo rapporto e non aveva mai nascosto il suo reale interesse nei confronti di Maurizio.

Le anticipazioni del programma Mediaset rivelano che, a quel punto, Gemma cercherà di giocarsi tutte le carte a sua disposizione per provare a riconquistare Maurizio o quanto meno per cercare di farlo ragionare.

Lo scopo della dama torinese sarà quello di convincere Maurizio a vedersi ancora una volta fuori dal programma e provare così a parlare da soli di questa situazione, cercando in questo modo di risolvere i loro problemi.

Peccato, però, che la reazione del cavaliere non sarà affatto positiva e confermerà la sua volontà di mettere la parola fine a questa frequentazione.

Michele fatto fuori da Manuela: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle vicende della tronista Manuela che, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di questa edizione, si ritroverà protagonista di un acceso scontro verbale in studio con il corteggiatore Michele.

Il ragazzo non sarà affatto tenero nei confronti della tronista, elencando tutto quello che non le piace di lei e mettendo in risalto gli aspetti negativi del suo carattere.

Una presa di posizione che infastidirà Manuela, la quale in studio ammetterà di aver preso una importante decisione: mandare via definitivamente Michele.

In questo modo, quindi, Michele verrà fatto fuori dal cast del trono classico e non potrà fare altro che accettare la decisione della tronista in carica.