Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste tra fine ottobre e novembre su Canale 5 rivelano che per Gemma arriverà il momento di dare l'ennesima svolta al suo percorso sentimentale in studio, dato che la dama torinese deciderà di iniziare una nuova frequentazione.

Spazio anche alle vicende di Maurizio che, dopo aver messo la parola fine alla sua frequentazione con la dama torinese, deciderà di iniziare a conoscere e frequentare un'altra dama.

Gemma volta pagina dopo il rifiuto: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, rivelano che Gemma si lascerà alle spalle ciò che c'è stato con Maurizio.

Le ultime puntate trasmesse in tv non sono state affatto semplici per la dama torinese, la quale si è ritrovata a fare i conti con il secco rifiuto da parte del cavaliere, di diversi anni più giovane di lei.

Gemma ha incassato il colpo e, dopo aver versato fiumi di lacrime, ha scelto di ripartire da zero e riprendere in mano le redini del suo percorso sentimentale.

Così, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, avremo modo di assistere all'arrivo di un nuovo cavaliere che si dirà pronto a conquistare il cuore della dama torinese.

Gemma inizia un'altra frequentazione: anticipazioni Uomini e donne

Gemma resterà piacevolmente colpita da questo signore, suo coetaneo, col quale deciderà di approfondire la conoscenza e lo terrà tra le file dei suoi pretendenti in trasmissione.

Come si evolverà la situazione? Gemma dimostrerà di essersi lasciata alle spalle per davvero ciò che ha vissuto con Maurizio, oppure i sentimenti che provava per lui torneranno prepotentemente a galla?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende dello stesso Maurizio che, dopo aver rifiutato la dama torinese, si mostrerà pronto a ripartire da zero.

Maurizio bacia Elena: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Il cavaliere sarà protagonista di una nuova esterna con la dama Elena e tra i due scatterà un feeling speciale, che li porterà anche a scambiarsi il primo bacio a stampo.

Entrambi, in studio, ammetteranno di essere intenzionati a portare avanti la frequentazione e quindi vorrebbero continuare a conoscersi fuori dallo studio del talk show Mediaset.

In attesa di vedere in video questi nuovi appuntamenti con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, gli ascolti delle puntate trasmesse in queste ultime settimane sono stati eccezionali.

Maria De Filippi vola e registra ascolti record con Uomini e donne in daytime

Complici anche le tormentate e chiacchieratissime vicende della dama torinese, che continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del programma, la media auditel risulta essere di oltre 2.8 milioni di spettatori al giorno, con punte di share del 38% sul pubblico composto da giovani e giovanissimi.

Un risultato importante per la trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi che, con questi ascolti record, riesce ancora una volta a imporsi sul pubblico generalista del pomeriggio.