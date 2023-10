Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la settimana dal 30 ottobre al 3 novembre e i colpi di scena non mancheranno. Maria e Matteo saranno sempre più vicini, tanto che tra i due scatterà un bacio.

Per Vittorio, invece, arriverà l'ennesima delusione e dopo un riavvicinamento con Matilde dovrà fare ancora una volta un passo indietro. Infine, Concetta avrà filo da torcere in atelier a causa dell'ostilità di Gianlorenzo, ma saprà come affrontare la situazione.

Matteo nei guai con Mancino

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che nella settimana dal 30 ottobre al 3 novembre Maria avrà modo di assistere a una scena spiacevole che riguarda Matteo.

Il fratello di Marcello, infatti, sarà aggredito da Roberto Mancino che tornerà alla ricerca del suo denaro. Puglisi non ci penserà due volte e correrà in soccorso di Matteo portandolo a casa.

Quando Irene e Clara scopriranno la presenza del ragazzo nell'appartamento non prenderanno bene l'iniziativa di Maria, ma accetteranno di aiutarlo. Presto Matteo starà meglio e deciderà di lasciare la casa delle ragazze per evitare ulteriori problemi, ma quando sarà sulla soglia di casa scatterà un bacio inaspettato tra lui e Maria, che subito dopo sarà scostante.

Tancredi e Matilde vicini

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 dal 30 ottobre al 3 novembre vedranno al centro dei riflettori anche Matilde, impegnata con Vittorio ed Ezio nella cessione dei terreni.

A remare contro questa iniziativa sarà Umberto che proverà a portare dalla propria parte Tancredi per ostacolare Colombo e Conti, invitandolo ad agire contro la moglie. Quest'ultima, tuttavia, sorprenderà suo marito con una cena romantica che sembrerà appianare le ultime divergenze. Nonostante tutto, però, Guarnieri continuerà nel suo intento di mettere Tancredi contro Matilde e non sarà necessario un grosso sforzo, perché Tancredi assisterà a una scena che lo sorprenderà.

Tra Vittorio e la signora Frigerio ci sarà un avvicinamento importante che però porterà Matilde a maturare l'idea di tenere con Conti solo un rapporto professionale. Vittorio capirà la situazione e vedendo Tancredi con sua moglie si renderà conto che dovrà fare un passo indietro.

Concetta alle prese con l'ostilità di Gianlorenzo in atelier

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella settimana dal 30 ottobre al 3 novembre per Concetta non sarà facile inserirsi in atelier. Nonostante la disponibilità di Vittorio e il grande supporto di Maria, a remare contro la donna ci sarà Botteri.

Gianlorenzo esprimerà chiaramente la sua contrarietà alla presenza della madre di Maria in atelier, mettendola in una situazione imbarazzante. Quando l'uomo scoprirà che Concetta è stata assunta da Vittorio, deciderà di tenderle un tranello per dimostrarle che non è all'altezza del suo lavoro. La madre di Maria non si lascerà intimorire e saprà come tenere testa a Botteri senza far preoccupare sua figlia.