Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora una volta le vicende di Gemma, dato che la dama torinese deciderà di dare l'ennesima svolta al suo percorso e riuscirà a trovare un nuovo cavaliere col quale approfondire una frequentazione.

Spazio anche alle vicende di Manuela che, nel corso dei prossimi episodi della trasmissione, deciderà di lasciare definitivamente il trono.

Gemma volta pagina con Bruno: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione, rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Gemma Galgani.

Per la dama torinese, infatti, arriverà il momento di dare una svolta importante alla sua vita sentimentale e per lei arriverà un nuovo cavaliere pronto a conoscerla.

Trattasi di Bruno, col quale nascerà un feeling tale da spingere la dama ad approfondire la conoscenza anche fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione settimanale del talk show di Maria De Filippi, rivelano che tra Gemma e Bruno tutto è andato nel migliore dei modi durante l'esterna che hanno fatto assieme, la prima di questo nuovo percorso.

Silvio e Donatella si dicono addio: anticipazioni Uomini e donne

Al centro delle nuove dinamiche di Uomini e donne ci saranno anche le vicende di Silvio e Donatella che questa volta si ritroveranno ai ferri corti.

I due volti del trono over si diranno addio in maniera definitiva dopo aver cercato, in tutti i modi, di confrontarsi per evitare di arrivare ad una rottura definitiva.

Alla fine, però, preferiranno intraprendere strade diverse.

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Manuela, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche del programma per una scelta importante.

Contrariamente ad ogni aspettativa, l'ex protagonista di Temptation Island deciderà infatti di arrendersi e quindi di mollare il trono.

Manuela lascia la trasmissione: anticipazioni Uomini e donne

Manuela, nel corso dell'ultima registrazione di questa settimana, ha annunciato la sua decisione di voler abbandonare definitivamente la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 senza fare alcun tipo di scelta finale.

Il motivo? La tronista non si fida dei ragazzi che sono venuti in studio per lei nel corso di queste settimane ed ha messo in discussione anche il comportamento di Michele, il ragazzo napoletano che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore.

Alla luce di questa situazione, Manuela ha preferito gettare la spugna anche se la sua autoeliminazione dalla trasmissione ha già scatenato molti dubbi e accese polemiche sui social, dove in tanti dicono di non credere nella buonafede dell'ormai ex tronista.