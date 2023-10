Alessandro Basciano è stato ospite a Verissimo quest'oggi sabato 21 ottobre: oggetto dell'intervista, ovviamente, quanto dichiarato dalla sua ex Sophie Codegoni pochi giorni fa sempre nel salotto di Silvia Toffanin.

Clamorose per un certo verso le dichiarazioni rilasciate dall'ex gieffino, che ha parlato di terze persone che avrebbero plagiato la sua ex compagna.

Le dichiarazioni del dj

Nel salotto di Silvia Toffanin, Alessandro Basciano ha dunque replicato all'intervista della sua ex rilasciando delle parole molto forti: "Lo dico nel momento in cui terze persone che le sono molto vicine precedentemente al parto mi dicono ‘farò di tutto per farti lasciare, per farti smettere di lavorare’.

Direi che ci sono riuscite. Quando io prendo il telefono di Sophie e becco la chat con uno stregone. E gli chiede ‘ma Alessandro mi tradisce o ha flirt con altre persone?’. E questo le risponde di sì. Quando c’è una cartomante amica della madre che esulta e dice ‘ne rimarrà soltanto uno e l’altro andrà ko prima della puntata’. E poi nei vari giorni io ho tutta la documentazione in cui mi massacra": insomma, secondo Basciano la coppia è stata circondata solo da persone che hanno sempre remato contro i due, la Codegoni alla fine avrebbe ceduto a quanto le sarebbe stato suggerito con forza in più occasioni.

Basciano: 'Non ho tradito Sophie'

Nel corso dell'intervista Basciano ha negato di avere tradito Sophie Codegoni e chiarito come quanto abbia dichiarato lei sia del tutto falso e costruito: "Sono due settimane che non sento Sophie.

Nell’intervista lei ha tirato fuori il contrario di come sono andate le cose, un’intervista impostata per distruggere la mia immagine di papà, compagno, uomo".

In merito al presunto tradimento consumato ad Ibiza, l'ex della Codegoni ha raccontato la propria versione: "Io sono andato a Ibiza, questa è una verità, non erano tre giorni ma due giorni, ero lì per lavoro.

Questa ragazza esiste, era stata invitata da terze persone. Non esistono però messaggi, io non avevo piacere fosse lì. L’ha invitata il mio booking manager, non è una mia ex, è una ragazza con cui ho avuto a che fare in passato quando ho vissuto in Spagna. Non l’ho mai invitata in una villa pagando tutto".

"Le ho mentito dicendole che era una turista, perché so che era ambiguo se mi fossi trovato in aeroporto con una persona con cui avevo avuto a che fare in passato. Ma non ho tradito Sophie" ha concluso Basciano.