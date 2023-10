Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 30 ottobre al 3 novembre, confermano che le cose per Lara non si metteranno affatto bene. Il pediatra che aveva tenuto in cura Tommy leggerà infatti un articolo su Martinelli e questo alimenterà in lui i sospetti che il misterioso malessere passato del piccolo aveva avuto in passato potesse avere cause non naturali.

Ci sarà spazio anche per altre vicende, con il piccolo Antonio che avrà il permesso di organizzare una festa di Halloween per i suoi amichetti. La giornata di svago per i bambini non sarà altrettanto piacevole per le mamme, dal momento che Rosa e Viola vivranno nuovamente attimi di pura tensione.

Un posto al sole, trame 30 ottobre 3 novembre: il dottor Correale scopre cosa ha fatto Lara a Tommy

Nelle prossime puntate di Un posto al sole è previsto il ritorno del dottor Nicola Correale (Valerio Largo), il pediatra che aveva seguito Tommy (Luigi De Feo) nei giorni in cui era stato male. In quegli episodi, molti controversi, Lara provocò deliberatamente la febbre al piccolo somministrandogli alcune misteriose gocce (probabilmente benzodiazepine).

Il medico, dopo aver fatto tutti gli esami di routine, non riuscì a dare una spiegazione all'improvvisa febbre del bambino, tuttavia il miglioramento del neonato spinse Correale a non fare ulteriori esami invasivi. Lara fu molto abile a non esagerare e questo fece si che le condizioni di Tommy non fossero mai eccessivamente preoccupanti da giustificare un esame tossicologico su un neonato.

Ma come farà allora il pediatra, a distanza di così tanto tempo, a sospettare della donna?

Lara avanza pretese sul battesimo del piccolo

Il dottor Correale, per puro caso, si imbatterà nella notizia dell'arresto di Lara e questo accenderà in lui un campanello d'allarme. Il medico giungerà alla conclusione che la donna abbia potuto somministrare al bambino qualche sostanza e, considerata la natura delicata dell'argomento, Il dottore deciderà di rivelare i suoi sospetti a Ferri.

Nel frattempo Roberto dovrà tenere a bada Lara, che continuerà con le sue richieste, una di queste sarà relativa al battesimo del piccolo. Non è chiaro se la donna chiederà di partecipare o altro, in ogni caso, la fortuna le volterà presto le spalle.

Infatti Ferri dopo avere incontrato il dottor Correale verrà a conoscenza dei suoi terribili sospetti e deciderà così affronterà subito Lara.

Durante il faccia a faccia, dalle risposte vaghe della donna, Ferri capirà che ha avvelenato Tommy. Resta da capire però cosa farà a questo punto l'imprenditore.

Halloween a Palazzo Palladini

Viola (Ilenia Lazzarin) darà il permesso ad Antonio (Eduardo Scafora) di organizzare una festa in occasione di Halloween. Ovviamente tra gli invitati ci sarà anche il piccolo Manuel (Manuel D'Angelo), tuttavia il divertente evento prenderà una piega poco piacevole per gli adulti.

Le anticipazioni rivelano infatti che Rosa (Daniela Ioia) sarà presa da un attacco di gelosia, nei confronti della sua rivale in amore, la maestra Bruni.