Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3: le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che la situazione di Lara potrebbe presto peggiorare. A quanto pare, il dottor Correale, che aveva seguito il piccolo Tommy, comincerà a sospettare che il malessere del bambino sia stato causato dall'ingestione di sostanze e non da cause naturali. Il medico esporrà i suoi dubbi a Roberto, il quale si renderà conto di trovarsi di fronte a una donna capace di nuocere a un bambino pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Un posto al sole: Lara avvelenò Tommy

La scena in cui Lara (Chiara Conti) somministra delle misteriose gocce (probabilmente delle benzodiazepine) a Tommy (Luigi De Feo), è uno dei momenti più controversi andati in onda negli ultimi anni. È stata proprio quella scena a generare un forte astio del pubblico verso questo personaggio.

Tornando alle trame, nessuno aveva mai nemmeno sospettato che la donna potesse compiere un gesto simile. È importante sottolineare che, al momento, Lara è detenuta per motivi completamente diversi. Martinelli è stata, infatti, arrestata per il tentato omicidio di Marina (Nina Soldano) e Ida (Marta Anna Borucinska). Con una testimonianza a favore delle due donne e una solida strategia di difesa, Martinelli potrebbe riuscire a ottenere una condanna solo per omissione di soccorso.

Ma andrà veramente così?

Marina rinuncerà al suo piano

Nelle prossime puntate, Lara, in quanto madre legale del bambino, avanzerà alcune richieste, tra cui quella di vedere il piccolo Tommy. Marina, stufa delle continue intrusioni della donna nelle loro vite, concepirà un piano per liberarsi definitivamente della rivale. Al momento non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma Ferri fermerà sua moglie prima che lo possa mettere in atto.

L'uomo, sinceramente preoccupato all'idea di perdere Tommy, accetterà tutte le condizioni della sua ex. Questo probabilmente porterà alla scarcerazione di Lara. Inoltre, in quanto madre legale del bambino, quest'ultima potrebbe avanzare ulteriori richieste in cambio del suo silenzio. Tuttavia, attenzione, perché presto un evento del tutto inaspettato potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Ferri capisce che Lara ha fatto del male a Tommy

Nelle prossime puntate, tornerà il dottor Nicola Correale (Valerio Largo), il pediatra che aveva seguito Tommy. A quanto pare, il medico avrà in mano nuovi elementi che lo porteranno a sospettare che il piccolo sia stato avvelenato da Lara. Il medico contatterà quindi Ferri per condividere i suoi dubbi. L'imprenditore, scosso da quanto appreso, cercherà un confronto molto intenso con Martinelli, destinato a confermare che le supposizioni di Correale erano del tutto fondate.

Pare dunque che anche il lato più oscuro della personalità di Lara emergerà presto. Resta da capire se questo sarà sufficiente a convincere Ferri a denunciare la donna o se l'uomo preferirà tacere per tenere con sé il piccolo Tommy.