Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 30 ottobre al 3 novembre rivelano che Roberto e Marina decideranno di sbarazzarsi di Lara. Inizialmente Ferri non sarà d'accordo con questa soluzione estrema, ma quando verrà a sapere che la donna è stata capace di avvelenare Tommy, romperà ogni indugio e offrirà il suo supporto alla moglie per la realizzazione del piano.

Un posto al sole, trame 30 ottobre-3 novembre: torna il pediatra che aveva curato Tommaso

Dopo aver letto un articolo sull'arresto di Lara (Chiara Conti), il dottor Correale (Valerio Largo) si ricorderà di quella donna che le aveva portato un bambino affetto da febbre persistente.

Il medico, che in quell'occasione, non aveva avuto la possibilità di approfondire quel caso clinico, inizierà a nutrire dei dubbi inquietanti riguardo ai misteriosi malesseri che affliggevano il piccolo Tommy.

Preso da una crescente preoccupazione, il pediatra si metterà in contatto con Ferri per cercare di gettare luce su questo caso. Durante la conversazione, Correale rivelerà a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) tutte le sue scioccanti ipotesi riguardo allo stano malessere di Tommaso, aprendo così una nuova prospettiva su quanto sia realmente accaduto.

Lara avanza pretese in vista del battesimo

Mentre procederanno i preparativi per il battesimo di Tommaso, Lara sorprenderà Roberto e sua moglie con una richiesta inattesa, mettendo in agitazione la coppia.

Marina (Nina Soldano), irritata dall'ennesima provocazione della sua ex rivale, dovrà far ricorso a tutto il suo sangue freddo per mantenere la calma.

Nel frattempo ci saranno delle novità per Ida (Marta Anna Borucinska). A quanto pare infatti la madre del bambino si avvicinerà sempre più a Diego Giordano (Francesco Vitiello).

Per il momento le anticipazioni parlano solo di una conoscenza, anche se risulta più che probabile che sia lei il misterioso nuovo amore che avrebbe presto incontrato il figlio di Raffaele.

Roberto e Marina commissionano l'omicidio di Lara?

Dopo un confronto diretto con Lara, Roberto otterrà la conferma che cercava, A quanto pare i gravi sospetti del dottor Correale erano fondati e la donna ha effettivamente avvelenato Tommaso, per riavvicinarsi a Ferri.

La rivelazione rappresenterà un momento di svolta per l'uomo che deciderà di "accontentare" Marina. I due si appresteranno quindi ad attuare il loro piano per sbarazzarsi, una volta per tutte, della pericolosa donna.

Resta da capire se i due decideranno di assoldare qualcuno in carcere, come richiesto inizialmente da Marina, o se decideranno di attuare una strategia diversa.