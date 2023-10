Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano che l'usuraio Mancino picchierà in modo violento Matteo per riavere i suoi soldi e che tra Matteo e Maria ci sarà un bacio.

Inoltre, le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle celebrazioni per l'apertura della metropolitana, sulla rabbia di Tulio per la vicinanza fra Salvatore ed Elvira, sull'affare dei terreni dei Colombo, sullo scontro fra Umberto e Matilde e sulla vicinanza di quest'ultima con Vittorio.

Irene aiuta Salvatore

Le anticipazioni ci segnalano che Matteo inizierà a temere che Mancino possa far visita a sua madre in ospedale e deciderà di sorvegliarla in tutti i modi.

Alla fine, lo strozzino si presenterà da lui nuovamente e non si limiterà più a minacciarlo ma lo aggredirà con pesanti conseguenze. Maria assisterà alla scena e soccorrerà Matteo, ferito gravemente. Non sapendo cosa fare, la giovane deciderà di portarlo a casa sua per accudirlo nel miglior modo possibile.

Il Paradiso si preparerà per celebrare l'inaugurazione della prima metropolitana di Milano con una serie di iniziative che coinvolgeranno sia la clientela che lo staff del negozio. Roberto sarà costretto a lavorare fianco a fianco con Agata, mentre Elvira si offrirà di aiutare Salvatore in Caffetteria. Sarà proprio lì che Tulio la sorprenderà vicino ad Amato e si arrabbierà. Dopo aver ripreso conoscenza, Matteo deciderà di lasciare immediatamente casa Puglisi per non creare problemi.

Poco prima di andarsene però Matteo bacerà Maria. Dopo il loro bacio, la giovane inizierà a comportarsi in maniera cortese ma alquanto scostante.

Umberto tenta di fermare Matilde

Vittorio, Matilde e i Colombo inizieranno a pianificare le fasi necessarie per la cessione dei terreni. Umberto lo verrà a sapere e tenterà in tutti i modi di convincere Tancredi a tutelari i propri interessi, fermando in qualsiasi modo le azioni della moglie.

Più tardi però la situazione cambierà quando Matilde inviterà il marito a trascorrere una romantica cena al Circolo. In seguito, la donna avrà un duro confronto con Umberto.

Al Paradiso, Lorenzo Botteri manifesterà in tutti i modi il suo disaccordo per la presenza di Concetta all'atelier. L'uomo tenterà anche di metterla in difficoltà per mostrare a tutti la sua incapacità nel compiere il suo lavoro.

La donna però si mostrerà più caparbia di quello che Botteri si aspettava e riuscirà a rilanciare la sua immagine di fronte agli altri. Matilde e Vittorio vivranno un momento molto romantico. Dopo essersi avvicinata così tanto a Conti, Matilde però gli chiederà di mantenere con lei un rapporto solo sul piano professionale. Marcello organizzerà un incontro con il sindaco di Sperti per favorire il trasferimento della tessuti Colombo.