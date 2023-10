Nelle prossime puntate di Un posto al sole previste nella settimana 6-10 novembre su Rai 3, per Lara potrebbe arrivare il momento della resa dei conti. Non si esclude, infatti, che Roberto possa finalmente avere il quadro completo della situazione in merito alle vicende della donna e decidere così di vendicarsi. Occhi puntati anche su Damiano che, per il suo ruolo da infiltrato, rischia seriamente di finire nei guai e non si esclude che possa trovarsi addirittura in pericolo di morte.

Damiano in pericolo nelle prossime trame di Upas fino al 10 novembre

Al centro delle nuove trame di Un posto al sole previste fino al 10 novembre su Rai 3, continueranno ad esserci le vicende di Damiano.

Il poliziotto, in queste settimane, sta continuando a portare avanti il suo piano spietato ai danni di Eduardo e dei suoi uomini: il suo scopo è quello di assicurarli tutti alla giustizia e in tal modo smontare la rete criminale che hanno costruito nel corso di questi anni.

Un piano che, tuttavia, rischia di venire allo scoperto da un momento all'altro, dato che gli uomini di Eduardo hanno iniziato a sospettare che il poliziotto non sia limpido e sincero.

Damiano rischia di morire nelle nuove puntate di Upas dal 6 al 10 novembre?

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate, Damiano potrebbe essere scoperto e di conseguenza smascherato, tanto da ritrovarsi in serio pericolo di vita.

Il sospetto, infatti, è che gli uomini di Eduardo possano rivelarsi spietati e pronti a tutto pur di colpire il poliziotto e dopo aver scoperto come stanno davvero le cose, potrebbero metterne a rischio la vita stessa.

Insomma, non si esclude che Damiano possa ritrovarsi a lottare tra la vita e la morte e pagare in questo modo il prezzo per aver provato a smascherare la rete criminale del fratello di Rosa.

Roberto Ferri incastra Lara nelle nuove trame di Un posto al sole al 10 novembre?

Al centro delle nuove trame di Un posto al sole previste fino al 10 novembre, potrebbe esserci anche la vendetta di Roberto nei confronti di Lara.

L'imprenditore scoprirà dal pediatra che teneva in cura il piccolo Tommy, che Lara ha sempre mentito e ingannato tutti sui malesseri improvvisi del bambino.

Tutto faceva parte di un piano studiato a tavolino e, quei malesseri di Tommaso, erano provocati dalla donna stessa, che non si faceva scrupoli a mettere in pericolo la salute del bambino.

A questo punto, quindi, Ferri potrebbe decidere di reagire e di attuare finalmente la sua vendetta spietata nei confronti dell'ex compagna, così da poter liberarsi per sempre di lei.