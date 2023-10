Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8 inerenti alle puntate che saranno trasmesse dall'1 al 3 novembre, rivelano che Maria darà un bacio a Matteo quando lo stesso starà per uscire da casa delle ragazze, mentre il banchiere Umberto sarà oltremodo intenzionato a ostacolare i piani di Matilde. Quest'ultima, inoltre, farà presente a Vittorio di aver deciso che il loro rapporto dovrà essere solo di lavoro, mentre Marcello cercherà di salvare la Fabbrica Colombo. Gianlorenzo, infine, tenderà un tranello a Concetta ma la nuova capo sarta imparerà a tenere testa allo stilista.

Irene e Clara non saranno d'accordo a fornire ospitalità a Matteo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 riguardanti gli episodi dall'1 al 3 novembre, raccontano che Irene e Clara non saranno d'accordo con la decisione di Maria di aver fornito ospitalità a Matteo dopo che lo stesso è stato aggredito da Renato. Le coinquiline della sarta, difatti, nutriranno il timore di eventuali ripercussioni dello strozzino.

Dopo un confronto, Umberto e Matilde capiranno di avere visioni del tutto differenti sulla gestione di GMM, così il banchiere proverà a persuadere Tancredi a schierarsi contro Frigerio. A prescindere dalla decisione che prenderà Tancredi, il commendatore Guarnieri si dimostrerà intenzionato a far naufragare i prossimi piani di Matilde.

Ciro e Concetta, intanto, si presenteranno a casa delle ragazza per dare il loro sostegno pratico in termini di cure a Matteo facendolo, però, con estrema discrezione, mentre Tancredi assisterà a una scena tra il Direttore del Paradiso e la moglie alla quale avrebbe preferito non far da spettatore.

Umberto, invece, rincarerà la dose proponendo al fratello di Marco un piano per ostacolare Ezio e Gloria e far fallire la Tessuti Colombo.

Matilde dirà a Vittorio che d'ora in poi il loro rapporto sarà solo di natura professionale

Nonostante il momento magico vissuto il giorno precedente, Matilde farà presente a Vittorio di aver preso una scelta in merito al loro rapporto: da quel momento in poi avranno una relazione esclusivamente lavorativa.

Gianlorenzo sarà risentito per non essere stato preso in causa per l'assunzione di Concetta, quindi tenderà un tranello alla capo sarta per dimostrare che non è all'altezza del ruolo che le hanno affidato.

La moglie di Ciro, pur avendo un ultimo test da affrontare, si dimostrerà capace di tenere testa a Botteri.

Marcello si impegnerà per organizzare un colloquio col sindaco di Sperti atto a permettere il trasferimento della Fabbrica Colombo.

Matteo, seppur grato delle cure a Maria e ai suoi genitori, non vorrà approfittare dell'ospitalità della sarta siciliana, ma quando starà per andarsene la giovane Puglisi lo sorprenderà con un bacio. A seguito di tale effusione, però, Matteo cercherà di avvicinarsi in più occasioni a Maria ma la stessa, nonostante i modi gentili, si dimostrerà sfuggente.

Vittorio, infine, noterà l'apparente feeling tra Matilde e Tancredi comprendendo che è l'ora di farsi ancora una volta da parte.