Le puntate di Un posto al sole nel corso della settimana dal 9 al 13 ottobre saranno caratterizzata da molteplici colpi di scena, come quelli riguardanti Diana e Nunzio. La donna lo vorrà aiutare a restituire a Michele parte dei soldi che gli aveva prestato per entrare in società con Silvia. Si metterà a cercare il ragazzo, ma a quanto pare la vicenda potrebbe prendere una piega inaspettata.

Marina e Ida diventeranno complici

Marina avrà una certa complicità con Ida, dopo che la salverà dalle cattive intenzioni di Lara Martinelli. Dopo aver acquisito la consapevolezza di aver perso tutto compreso Roberto, Lara farà un gesto drammatico quanto disperato.

Prima di darsi alla fuga tornerà a fargli visita, tentando di riportarlo dalla sua parte e sarà proprio durante quell'incontro che Ferri la sorprenderà ancora una volta sfoderando un asso nella manica. Silvia inizierà a riflettere su quanto riferitole da Giancarlo e sui nuovi cambiamenti che potrebbero avvenire nella sua vita.

Diana si metterà sulle tracce di Nunzio per fargli una allettante proposta: offrigli dei soldi per aiutarlo a estinguere parte del debito che ha contratto con Michele, soldi che gli sono serviti per entrare nella società del Caffè Vulcano. La questione, però potrebbe non andare come previsto. Intanto Michele comincerà a dedicarsi di più al lavoro in radio. Non mancheranno le difficoltà da affrontare durante il suo percorso, ma per fortuna arriverà Nunzio a risolvere i suoi problemi.

La convivenza con Otello

Silvia dovrà prendere una decisione che riguarda Giancarlo, tuttavia la cosa potrebbe influenzare anche Otello: la nuova convivenza con l'anziano porterà i primi problemi per la coppia.

Guido e Mariella continueranno a discutere sul caso di Bice, proprio quando lei si accingerà ad avere un nuovo incontro con l'avvocato Palladini.

Del Bue sarà deciso a risollevare l'umore di Jerry e vorrà capire il reale motivo che si nasconde dietro la dipendenza dal cibo, cercando di trovare il modo giusto per farlo aprire.

Dopo un piccolo incidente domestico, Jimmy inizierà a confrontarsi seriamente con la malattia della cagnolina Bricca, mentre Giulia inizierà a sospettare dello strano comportamento di Luca.

Filippo e Michele continueranno a scontrarsi in merito alle decisioni da prendere in radio. Viola e Damiano si incontreranno per la prima volta dopo essere andati a letto insieme e sarà un incontro per decidere sul loro futuro. Marina e Roberto infine attenderanno impazienti le prossime mosse di Lara, decisa a raccontare a tutti la verità su Tommaso.