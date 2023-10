Nelle prossime puntate di Terra Amara Sevda racconterà un retroscena: a quanto pare Hünkar l'aveva messa in guardia in merito all'atteggiamento da amatore di Adnan Yaman. Piano piano, con il passare degli episodi, si scoprirà che l'uomo aveva più di un'amante e la cosa non andrà giù a Seva.

Fikret scopre che la madre è stata l'amante di Adnan Yaman

Fikret è arrivato in città per vendicarsi di tutto quello che il padre Adnan Yaman non ha fatto per lui. Il suo obiettivo principale è Demir, ma non si renderà conto che con le sue rivelazioni potrebbe fare del male anche ad altre persone.

Infatti durante le prossime puntate arriverà in città la zia di Fikret, Lütfiye, pronta ad aiutare Fekeli per evitare che il loro nipote possa compiere una sciocchezza contro la famiglia Yaman e sarà proprio lei a fargli capire che il rancore che prova non è propriamente giusto, visto che la verità sul rapporto tra la madre e Adnan non è quella che crede.

Sevda scopre che non è stata l'unica amante di Adnan Yaman

Lütfiye darà una lettera a Fikret, in cui la madre scriveva che la storia tra lei e Adnan era consensuale, e che il suo concepimento non è stato frutto di un abuso. Fikret sarà sconvolto e pronto a lasciare la Turchia, ma quella lettera arriverà nelle mani di Demir, che deciderà di farne diverse coppie per appenderle in giro per la città, così tutti sapranno che il padre non ha commesso nessun atto di violenza, e tra queste persone ci sarà anche Sevda.

La donna faticherà a digerire tutti questi segreti che verranno portati a galla da Fikret. Lei ha amato Adnan non tutto il suo cuore e anche se alla fine era solo l'amante, ha sempre pensato che lui la ritenesse la vera donna della sua vita, invece a quanto pare aveva una relazione anche con la madre di Fikret.

Sevda racconta un retroscena a Demir: Hünkar l'aveva avvertita in merito alle storie di Adnan

Demir si preoccuperà parecchio quando vedrà Sevda così sconvolta e triste per le vicende che riguardano il padre, e ascolterà i suoi pensieri. La donna inizierà a pensare che la sua storia con Adnan sia stata solo un grande bluff. "Forse l'idea che avevo di Adnan era sbagliata", continuerà a ripetersi, ma Demir non sarà tanto d'accordo con lei.

Vista la situazione gli racconterà un episodio accaduto in passato: a quanto pare Hünkar ha messo in guardia Sevda circa la natura "da amatore" di Adnan, ma lei non ha mai voluto crederci. "E dire che Hünkar mi aveva avvertita, forse aveva ragione", continuerà a ribadire Sevda, mentre Demir non farà altro che difendere il padre, definendolo un uomo speciale e che teneva particolarmente a lei. Sevda si sentirà sollevata, ma chissà se questa sensazione durerà a lungo.