Questo lunedì 2 ottobre su Canale 5 è stata trasmessa la prima parte della registrazione di Uomini e donne un paio di settimane fa. L'inizio è stato dedicato al "triangolo" Barbara-Alessio-Claudia: dopo aver baciato entrambe le dame, il cavaliere ha cercato di recuperare con De Santi invitandola a cena fuori. Maria De Filippi ha provato a far aprire gli occhi alla "veterana" del parterre, analizzando un discorso che l'uomo le ha fatto per convincerla a rivedersi, dicendole che la starebbe prendendo in giro.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Prima di occuparsi delle effusioni che si sono scambiati Gemma e Maurizio in settimana, oggi Maria ha aperto la puntata di U&D chiamando al centro Barbara, Claudia e Alessio.

La presentatrice ha mandato in onda un breve filmato sul confronto che De Santi ha avuto con il cavaliere il giorno prima quando, dopo una lite, lui è riuscito a convincerla ad andare a cena insieme.

In questo video, inoltre, la protagonista del Trono Over criticava aspramente la "rivale", dicendo che si vestirebbe in maniera provocatoria per attirare l'attenzione degli uomini del parterre.

De Filippi non ha gradito questo attacco alla new entry del cast, tant'è che ha subito detto che le viene naturale difendere chi viene preso di mira senza motivo.

La 'revisione' del video a U&D

Secondo Maria, infatti, Barbara non dovrebbe prendersela con Claudia ma con l'uomo che continua a barcamenarsi a fatica tra lei e un'altra, baciando entrambe.

"Sei stato un paravento", ha esordito la conduttrice di U&D in quello che ai fan è parso un vero e proprio smascheramento delle bugie che Alessio avrebbe raccontato a tutte e due le donne con cui sta uscendo da qualche settimana a questa parte.

Per cercare di far aprire gli occhi a De Santi, la padrona di casa del dating-show ha chiesto di rimandare in onda il video del momento in cui il cavaliere ha insistito affinché andassero a cena fuori.

De Filippi ha commentato passo per passo i gesti e le parole del protagonista del Trono Over, e poi ha chiosato: "Barbara, lui ti prende in giro. Ti fa credere di essere deluso da Claudia solo per convincerti a uscire".

La maestra di Desenzano ha ascoltato con attenzione il discorso della conduttrice, dopodiché ha scelto di interrompere la conoscenza con Alessio.

Gemma ancora 'regina' di U&D

Alessio ha cercato di giustificarsi dicendo di essere interessato sia a Barbara che a Claudia, ma di non aver ancora chiaro chi preferisce. Nonostante questo, il cavaliere si è mostrato geloso nei confronti di tutte e due le dame che sta frequentando, e questo non ha fatto altro che confondere ancora di più sia il pubblico che le dirette interessate.

Nel corso della puntata di U&D del 2 ottobre, è stato approfondito il rapporto tra Gemma e Maurizio: dopo circa un mese di appuntamenti e viaggi, tra i due è scattato il bacio e la torinese ne è felicissima.

Anche per Aurora c'è stato un importante risvolto nel legame con Marco: i due si sono scambiati dolci effusioni dopo un lungo corteggiamento, ma gli opinionisti non hanno perso l'occasione per criticare la romana e il suo atteggiamento poco entusiasta.