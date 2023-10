Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 23 a 27 ottobre in prima visione su Rai 3. Le trame della soap opera ambientata a Napoli segnalano che Otello informerà Raffaele e Renato di aver deciso di recarsi a Indica. Marina Giordano, invece, uscirà sconfitta da uno scontro con Lara Martinelli.

Anticipazioni Un posto al sole: Niko esce con una ragazza, Manuela ferita

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Manuela deciderà di cambiare vita dopo aver capito che non può ridursi a studiare e fare la babysitter.

La donna rimarrà ferita quando scoprirà che Niko è uscito con un'altra ragazza. Intanto Marina sembrerà disposta a proseguire con il suo folle piano. Roberto capirà di essere molto cambiato grazie alle parole di Filippo.

Michele, invece, accetterà i consigli sul tono da assumere in radio con il pubblico. Un intervento di un radioascoltatore però rischierà di mandarlo su tutte le furie. Viola penserà di parlare di Damiano con Eugenio in quanto vuole vivere la sua storia d'amore alla luce del sole.

Otello vuole raggiungere Indica in moto

Nelle prossime puntate di Upas Damiano penserà di fare una soffiata per incastrare il clan, mettendo così in serio pericolo la sua vita. Manuela, invece, sembrerà aver superato il suo blocco emotivo dopo essere stata con Costabile.

Michele e Filippo avranno ancora dei problemi sulla gestione del lavoro in rasio. Luca, intanto, potrebbe trovare il modo per confessare a Giulia la sua malattia. Rosa capirà che Damiano l'ha completamente dimenticata. Quest'ultimo, intanto, sognerà di vivere alla luce del sole l'amore che prova per Viola, ignaro dei problemi sorti tra Eduardo e Tony.

Otello, invece, vorrebbe raggiungere Indica in moto, nonostante non abbia più l'età per farlo. Per questo motivo Renato e Raffaele cercheranno di fargli cambiare idea.

Marina esce sconfitta dallo scontro con Lara

Roberto cercherà di convincere Marina a cambiare idea sul suo piano, in quanto teme di perdere Tommaso per sempre.

Intanto Luca sarà in crisi dopo aver scritto sulle pagine di un diario i suoi problemi di salute: temerà di diventare un peso per Giulia. Renato e Raffaele, invece, metteranno in azione un piano per impedire a Otello di partire per Indica con la sua motocicletta. Marina cederà alle condizioni di Lara, uscendo così sconfitta dal loro scontro. Rossella scoprirà che nessun componente della famiglia Crovi parteciperà alle nozze [VIDEO], mentre Massaro deciderà di avere un confronto con Bice in vista della loro separazione.