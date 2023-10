Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 30 ottobre al 3 novembre Viola si appresterà a lasciare suo marito Eugenio. La donna sarà desiderosa di vivere alla luce del sole il suo amore con Damiano e si sentirà sempre più imprigionata in un una relazione senza senso, deciderà quindi di separarsi da Eugenio.

Halloween a Palazzo Palladini

Mentre Raffaele, con mano esperta, abbellirà l'atrio del palazzo in vista della festa di Halloween, il piccolo Antonio entusiasmerà gli altri bambini con la prospettiva di un'epica caccia ai dolcetti tra gli appartamenti.

Oltre a Irene e Lollo tra gli invitati, ovviamente, ci sarà anche Manuel. Quest'ultimo però andrà incontro a un'inaspettata delusione, quando infatti chiederà alla mamma di partecipare, Rosa (Daniela Ioia) lo gelerà con un categorico rifiuto

La donna proprio non riuscirà ad accettare l'idea di far partecipare il figlio a una festa organizzata dalla donna che le ha portato via per sempre il marito. Tuttavia, Damiano (Luigi Miele), che non vede l'ora di condurre Manuel da Viola (ilenia Lazzarin), si mostrerà contrariato e darà il permesso al piccolo, lasciando così Rosa a consumarsi nel proprio dolore e nella sua gelosia.

Viola capisce che il suo matrimonio non ha più senso di continuare

Damiano accompagnerà il figlio da Viola e quando si troverà faccia a faccia con la donna, i due verranno colti da un forte imbarazzo, tant'è che anche anche Ornella percepirà subito la tensione che c'è tra loro.

Al termine della festa, Viola accompagnerà Damiano oltre le porte del palazzo, dando inizio a un sottinteso gioco di seduzione. Nel frattempo Rosa li osserverà in silenzio, salvo poi raggiungerli per portare via il figlio con una rabbia malcelata.

In seguito la figlia di Ornella rientrerà a casa dove troverà ad attenderla suo marito Eugenio.

Per quanto non succeda nulla di particolare, la donna si senterà fortemente a disagio alla sola vista dell'uomo, il che le farà prendere coscienza del fatto che il suo matrimonio ha ormai perduto ogni significato. Nel frattempo anche Rosa capirà di aver di fatto perso il suo ex marito per sempre.

Damiano cerca di estrapolare informazioni utili da Eduardo

Viola, dopo aver compreso che non ha senso restare con Eugenio, rivelerà a Raffaele e Ornella di essere intenzionata a lasciarlo.

Nel frattempo Damiano cercherà di estrapolare informazioni utili da Eduardo per conto della polizia. Il giovane boss però proverà ancora una volta voler mettere alla prova la sua lealtà. Renda si troverà così di fronte a un bivio e dovrà decidere se perseguire la giustizia come agente di polizia o se proteggere il suo vecchio amico Eduardo, rischiando però così di tradire la giustizia.