Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi dal 30 ottobre al 3 novembre rivelano che Niko non sarà molto felice nello scoprire che Manuela ha una relazione con un altro uomo: l'avvocato, per questo motivo, mostrerà la propria gelosia. Nei nuovi episodi si parlerà anche dei dubbi del pediatra Correale su Lara, sui piani di vendetta di Marina Giordano e di Roberto Ferri, sulla gelosia di Rosa, sulla volontà di Viola di lasciare Eugenio e sullo scontro fra Mariella e le gemelle Cirillo.

Niko geloso di Manuela, Marina non sopporta più Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Correale, il pediatra che tenne in cura Tommaso quando stava male, leggerà un articolo riguardante Lara, iniziando a nutrire dei forti sospetti sulla natura della misteriosa malattia che aveva colpito il bambino. Pensando a ciò che sarebbe capace di fare la sark lady, il pediatra deciderà di contattare Roberto per comunicargli tutti i suoi dubbi. Dopo aver parlato con Correale, Roberto inizierà a credere che Lara nasconda veramente una personalità alquanto disturbata. Dopo averne parlato con la moglie, Ferri si lascerà convincere sul fatto che è giunto il momento di liberarsi finalmente di Lara.

A quel punto, Marina e il marito inizieranno a pianificare le azioni necessarie per mettere in atto un piano finalizzato a togliere di mezzo definitivamente Lara. Nel frattempo, quest'ultima lancerà una nuova provocazione alla signora Giordano che non riuscirà più a nascondere il suo fastidio nei suoi confronti.

Raffaele consiglia alcuni turisti

In occasione della festa di Halloween organizzata da Antonio a palazzo Palladini, Rosa diventerà molto gelosa nei confronti di Viola, sempre più vicina a Damiano. Il poliziotto e la moglie di Eugenio non riusciranno più a nascondere i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Rosa se ne renderà conto e capirà di aver perso il suo ex compagno per sempre.

Nel frattempo, Viola continuerà a sopportare la lente agonia che sta caratterizzando il suo matrimonio con Eugenio. Non sapendo cosa fare, la giovane si confronterà nuovamente con i suoi genitori, esternando la sua volontà di voler porre fine al suo legame con il marito. Damiano si confronterà nuovamente con Eduardo per carpire nuove informazioni utili alla polizia. L'uomo però non si lascerà ingannare mettendolo nuovamente alla prova per testare la sua fedeltà.

I turisti ospiti alla Terrazza si lasceranno consigliare da Raffaele per scoprire quali posti visitare per primi a Napoli. Diana si renderà conto che Nunzio non prova soltanto dei sentimenti di amicizia nei confronti di Rossella ma qualcosa di più.

Mariella farà una scoperta inaspettata che la porterà nuovamente a scontrarsi involontariamente con le gemelle Cirillo. Nel frattempo, Diego conoscerà Ida, iniziandola a frequentare assiduamente. Niko rimarrà sconvolto nello scoprire che Manuela e Costabile hanno una relazione.