Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole previste nella settimana 9-13 ottobre, in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lara, che si ritroverà a compiere un gesto drammatico.

Occhi puntati anche su Silvia, che nel corso dei nuovi episodi dovrà affrontare Giancarlo, dopo che l'uomo rimetterà piede a Napoli dopo un lungo periodo di assenza.

Lara compie un gesto drammatico: anticipazioni Upas 9-13 ottobre 2023

Le anticipazioni di Un posto al sole al 13 ottobre 2023 rivelano che le vicende di Marina e Roberto continueranno a tenere banco, dato che i due vogliono sbarazzarsi al più presto di Lara e metterla alle strette per le sue bugie sul piccolo Tommaso.

Intanto Lara si renderà conto di non avere più scampo. Capirà di aver perso ogni possibilità di riconquistare il cuore di Ferri, motivo per il quale si renderà protagonista di un gesto drammatico che metterà in pericolo l'incolumità della rivale Marina.

La situazione diventerà particolarmente pericolosa e Lara rischierà di compromettere la vita della donna, che ormai ha riconquistato al 100% il cuore di Roberto.

Silvia affronta subito Giancarlo: anticipazioni Upas al 13 ottobre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Silvia, la quale sarà alle prese con il ritorno a casa di Giancarlo.

Silvia affronterà subito il suo compagno per metterlo al corrente anche della nuova convivenza che li aspetta: i due non saranno soli in casa, dato che ci sarà anche Otello.

Quale sarà la reazione di Giancarlo? Accetterà questa convivenza a tre oppure deciderà di fare un passo indietro?

Intanto Giulia inizierà a nutrire dei seri dubbi nei confronti di Luca.

Si renderà conto che l'uomo le sta nascondendo qualcosa, motivo per il quale vorrà indagare per cercare di arrivare alla verità dei fatti. Scoprirà la verità sulla malattia taciuta dal medico?

Michele e Filippo di nuovo ai ferri corti: anticipazioni Upas al 13 ottobre 2023

Michele si troverà a preparare la sua nuova trasmissione radiofonica e questa volta sarà diversa dalle altre, dato che sarà incentrata principalmente su temi di attualità scottanti.

Sta di fatto che alcune scelte che verranno fatte da Michele lo rimetteranno nuovamente ai ferri corti con il direttore editoriale della radio, Filippo. Tra i due torneranno a galla gli attriti del passato e anche questa volta si ritroveranno in rotta di collisione.