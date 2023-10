Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma dal 16 al 21 ottobre 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Fikret e Mujgan, i quali usciranno allo scoperto con la loro relazione e si ritroveranno a fare i conti con Fekeli che vorrà vederci chiaro su questa vicenda.

Spazio anche alle indagini legate alla morte di Hunkar: l'inchiesta andrà avanti e finalmente si scoprirà che Behice è la vera responsabile di quanto è accaduto, tanto che la donna deciderà di compiere un gesto estremo.

Fekeli scopre la relazione tra Fikret e Mujgan: anticipazioni Terra amara 16-21 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 21 ottobre 2023 rivelano che Fekeli verrà a conoscenza della relazione in corso tra Fikret e Mujgan.

L'uomo in un primo momento resterà spiazzato, dopodiché si renderà conto come sia corretto che la donna intraprenda un nuovo percorso di vita e quindi si dirà pronto a dare il "via libera" a questa relazione.

Tuttavia, Fekeli vorrà vederci chiaro e deciderà di mettere alle strette Fikret: vuole capire quali sono le reali intenzioni dell'uomo con Mujgan e quindi se ha la volontà di intraprendere un relazione seria con la dottoressa, mamma del piccolo Kerem Ali.

Di conseguenza, Fekeli metterà alle strette Fikret e gli chiederà di comportarsi in maniera seria con l'ex compagna di Yilmaz.

Fikret messo alle strette: anticipazioni Terra amara al 21 ottobre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara previste dal 16 al 21 ottobre 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le indagini sulla morte di Hunkar.

A distanza di mesi dalla scomparsa della donna, ecco che Demir continuerà a cercare la verità per arrivare alla risoluzione di questo giallo avvolto ancora nel mistero assoluto.

Un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda sarà quello di Zuleyha, la quale sarà la prima a non arrendersi cercando in tutti i modi di far emergere la verità sulla morte della donna che, per lei, è stata come una seconda mamma.

La morte di Behice: anticipazioni Terra amara al 21 ottobre 2023

Zuleyha chiederà ad un investigatore privato di tenere sotto torchio Behice e provare così a scoprire la verità sulla donna, che tutti ritengono responsabile per la morte di Hunkar.

Alla fine, la verità verrà a galla: è stata proprio la zia di Mujgan a togliere la vita alla mamma di Demir, motivo per il quale per lei arriverà la resa dei conti finale.

A quel punto Behice si ritroverà messa alle strette: pur di non finire nelle mani di Demir, che intende ammazzarla, deciderà di togliersi la vita.

La donna si getta così da un promontorio dopo aver confessato di essere la vera assassina di Hunkar: in tal modo si assisterà alla sua uscita di scena definitiva dal cast della soap opera turca.