Nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 28 ottobre, Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari hanno avuto un diverbio. Lucarelli, in qualità di giurata, ha ribadito che il concorrente non lascerebbe mai parlare le persone e che è stancante seguirlo. Dal canto suo Teo ha precisato di essersi messo in gioco e quindi di ritenere scorretto il voto zero assegnatogli da Lucarelli.

La critica di Lucarelli

Terminata la performance di Teo Mammucari in coppia con Anastasia Kuzmina, Selvaggia Lucarelli ha espresso la propria opinione.

Ma dopo essere stata spesso interrotta dal concorrente, la giurata ha perso le staffe: "Il problema è che è stancante seguirti".

Secondo Lucarelli, Teo è molto bravo in pista ma nel momento in cui non lascia parlare le altre persone è come se si facesse un autogol: "Hai interrotto ogni tre secondi tutti noi, non ci hai fatto finire una frase. Sei avvitato su te stesso, te lo dico. E per me è un peccato".

Inoltre Lucarelli ha detto di essere dispiaciuta per l’atteggiamento del concorrente, poiché ritiene che abbia un grande potenziale e sia tra i concorrenti favoriti alla vittoria finale del programma. Infine ha invitato Mammucari a pensare bene al suo consiglio se vuole affrontare al meglio l’esperienza di Ballando con le Stelle.

La replica di Mammucari

In replica a Lucarelli, Teo Mammucari ha spiegato di non essere disposto a snaturare sé stesso solo per compiacere la giuri. Il motivo per cui ha accettato di partecipare dance show di Milly Carlucci è legato anche al fatto che dopo sei anni si era stancato di essere seduto a fare il giurato: "Sono qui per mettermi in gioco".

Secondo lui, Selvaggia Lucarelli sarebbe alla continua ricerca della visibilità, a differenza sua.

Infine quando Mammucari si è visto assegnare uno zero da Lucarelli ha sbottato: "Sei scorretta".

Il commento di alcuni utenti del web

Il botta e risposta tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli è stato oggetto di discussione anche sui social.

Da un lato c’è chi ha preso le difese del concorrente, mentre dall’altro c’è chi lo ha criticato per gli stessi motivi citati da Lucarelli.

In particolare un telespettatore ha sostenuto che Mammucari dopo un po’ risulta essere pesante poiché non lascia mai parlare gli altri. Un altro telespettatore, invece, ha criticato Selvaggia Lucarelli sostenendo che lo abbia preso di mira fin dall’inizio del programma. Tra i vari commenti c’è anche chi è convinto che entrambi stiano cercando di avere visibilità.