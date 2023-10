Sabato 14 ottobre Sophie Codegoni ha rilasciato un’intervista a Verissimo, in cui ha rivelato alcuni dettagli sulla fine della relazione con Alessandro Basciano. La 22enne ha affermato di essere stata tradita, aggiungendo che secondo lei l'uomo che aveva al suo fianco non la amava davvero, ma era più interessato al Gossip che circolava intorno alla coppia.

Le parole di Codegoni

Sophie Codegoni nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ha spiegato che le cose con Basciano non andavano bene da un paio di mesi, ma lei avrebbe sempre cercato di resistere per il bene della loro bambina.

Però a un certo punto la 22enne avrebbe compreso che non poteva più andare avanti così: “Mi diceva che non ero una brava madre se andavo a cena con gli amici. Non voleva. Mi ha detto cose che non posso ripetere”. A tal proposito ha spiegato di avere ricevuto delle scenate anche sul lavoro.

Poi Sophie ha raccontato anche un aneddoto legato a pochi istanti prima del parto: “Ero a 7 centimetri dal parto, ma lui continuava a dormire”. L'ostetrica ha suggerito di non chiamare "chi non voleva essere presente in un momento così bello", ma Codegoni ha insistito per avere Basciano al suo fianco.

Secondo l'influencer il suo ex compagno non era realmente interessato a lei, ma più ad apparire sui social e sui giornali: “Amava lo show che c’era intorno a noi.

Lui a casa nemmeno mi guardava in faccia”. Codegoni desiderava avere attenzioni tra le mura domestiche, ne avrebbe fatto a meno di ricevere la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia o 100 rose rosse.

Tuttavia la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato un tradimento: secondo la donna infatti Alessandro avrebbe trascorso tre giorni a Ibiza con una sua ex.

Dopo aver ricevuto dei messaggi direttamente dall'amante, Sophie ha commentato: “Tre giorni sono lunghi, non ti è mai venuto il senso di colpa a dormire abbracciato a un’altra?”. La giovane ha aggiunto che Basciano sarebbe molto bravo a manipolare le persone.

La reazione di Silvia Toffanin

Prima di congedare la sua ospite e passare a un'altra intervista, Silvia Toffanin ha augurato buona fortuna a Sophie Codegoni.

Poi ha fatto un appello: “Mi raccomando, stai forte per la piccolina e non tornare indietro, se posso darti un consiglio come fossi una sorellina”.

Silvia Toffanin si è detta consapevole che in amore si possono commettere degli errori, ma senza esagerare: "E tu hai l’esperienza personale della tua mamma che insegna".