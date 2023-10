Nelle scorse ore Sophie Codegoni ha raccontato la propria versione dei fatti sulla rottura con Alessandro Basciano nel salotto televisivo di Verissimo. Dopo l'intervista, l'uomo ha deciso di replicare immediatamente su Instagram, affermando che la sua ex avrebbe detto delle cose non corrispondenti alla realtà solo per avere un momento di popolarità.

Le parole di Codegoni

Nel salotto di Verissimo, Codegoni ha confermato di essere stata tradita dal suo ex compagno, aggiungendo di aver avuto varie scenate: "Mi diceva anche che non ero una brava madre se andavo a cena con degli amici.

Non voleva. Mi ha detto cose che non posso ripetere".

L'infuencer ha detto di avere aspettato diverso tempo prima di concludere la storia d'amore nata al Grande Fratello Vip 6, ma che a un certo punto non ce l'ha fatta più.

Lo sfogo di Basciano

Poche ore dopo questa intervista, Alessandro Basciano ha replicato con una storia su Instagram, nella quale ha parlato di "cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti". Poi ha aggiunto: “Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria.

Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità". Infine ha fatto sapere di volersi prendere le sue responsabilità, ma al tempo stesso ha punzecchiato la sua ex: "Certe accuse sono calunnie e diffamazioni che non mi appartengono".

Tramite il suo avvocato Alessandro Basciano intanto ha anche chiesto il diritto di replica: "Le versioni raccontate possono avere più sfaccettature.

Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane".

Gianluca Costantino interviene dopo essere stato accusato di aver 'coperto' i tradimenti di Alessandro

Nel frattempo, sui social è intervenuto anche Gianluca Costantino, amico di Basciano, il quale è stato accusato di aver "coperto" i tradimenti di Alessandro ai danni di Sophie.

In una storia su Instagram, Costantino ha smentito categoricamente il tutto: “Ho cercato di stare in silenzio perché davvero trovo tutto questo folle e ridicolo. Ma dopo l’ennesimo insulto arrivato sono qui per porre fine a sta storia. Sono a dir poco senza parole di fronte a queste persone che si accaniscono contro me e la mia ragazza Federica accusandoci di aver montato una finta relazione per coprire il mio amico Alessandro. Credo che siamo arrivati al limite della pazzia".

Nei giorni scorsi, anche la stessa Federica aveva precisato di avere frequentato Basciano più del solito solo perché è il migliore amico del suo fidanzato.