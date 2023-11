Alessandro Basciano si è reso protagonista di un nuovo sfogo contro la sua ex Sophie Codegoni. Stando alla versione del dj, l'influencer non le farebbe vedere la figlia ogni volta che lo desidera. A tal proposito ha pubblicato la mail inviata dal suo legale all'avvocato di Sophie, in cui si parla di alcuni accordi legali.

La coppia si era conosciuta al Grande Fratello Vip. Nonostante gli alti e bassi avevano deciso di mettere su famiglia, ma lo scorso mese Codegoni ha deciso di mettere un punto alla storia a causa delle continue segnalazioni su dei presunti tradimenti da parte di Alessandro.

Lo sfogo di Basciano

Dopo aver pubblicato il contenuto della mail inviata dal suo legale all'avvocato di Sophie Codegoni, Basciano ha lanciato una nuova stoccata alla ex: "Mi chiedi 3 mila euro di mantenimento. Almeno fammela vedere, no?".

Non è la prima volta che Alessandro insinua che la sua ex non gli faccia vedere la bambina tutte le volte che lo desidera. Nel salotto di Verissimo aveva chiesto aiuto a Silvia Toffanin per convincere Sophie a farle vedere la figlia. La situazione sembrava essere rientrata, visto che Basciano il 4 novembre aveva postato uno scatto della figlia mentre dormiva insieme alla mamma.

Il contenuto dell'email

Mercoledì 15 novembre, Alessandro Basciano è tornato ad attaccare la sua ex Sophie, sostenendo che sia più interessata a cambiare il look piuttosto che correre a casa dalla figlia.

Al contrario, il dj ha fatto notare che lui deve pregare per vedere la bambina.

Successivamente ha postato delle storie in cui si legge il contenuto della mail inviata dal suo legale a quello di Codegoni. Dal contenuto della mail è emerso che l'influencer non si è presentata al secondo incontro con gli avvocati per discutere di alcuni accordi legali.

L'avvocato di Basciano ha chiesto al collega di continuare a mantenere un rapporto collaborativo per il benestare della piccola Celine Blue. Poi si legge che Basciano è disponibile a tenere la figlia il martedì e il giovedì dalle 13 alle 18. Inoltre Alessandro è propenso a prendersi cura della bambina tutte le volte che Sophie deve assentarsi per lavoro.

Basciano vuole essere messo al corrente di tutti gli spostamenti della sua secondogenita. Il legale di Alessandro Basciano ha fatto riferimento a una nuova presunta relazione di Sophie Codegoni. A tal proposito è stato chiesto che il nuovo compagno dell'influencer non abbia alcun contatto con Celine Blue, poiché essendo piccola potrebbe confondere la figura del padre.

Infine è stato chiesto l'IBAN del conto corrente di Codegoni per ricevere la parte di caparra versata per prendere in affitto l'appartamento di Roma.