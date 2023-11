Manuel e Jana durante le prossime puntate de La Promessa avranno modo di vivere il loro primo momento di passione. La fuga romantica in una spiaggia deserta li darà modo non solo di poter trascorrere del tempo da soli, ma anche di potersi dichiarare reciprocamente per la prima volta ciò che provano. Il viaggio si concluderà con un momento molto romantico: Jana e Manuel lasceranno in mare un messaggio dentro una bottiglia, una sorta di augurio di buona vita per coloro che la troveranno.

La fuga romantica di Jana e Manuel

Jana e Manuel daranno vita a una fuga romantica, quella che aspettavano da tanto tempo.

Insieme ricorderanno la prima volta che si sono incontrati nei minimi dettagli. "Da quel momento ho capito che mi sarei innamorato di te", dirà Manuel con un sorriso raggiante.

Jana, però, sarà un po' stizzita: a volte crede che Manuel la tratti come una semplice domestica e riterrà che il ragazzo non le abbia detto dimostrato abbastanza ciò che prova per lei. Manuel non sarà pienamente d'accordo, le ha detto un sacco di volte che la ama, ma lei si è sempre mostrata un po' fredda: "Ti costa tanto dire ciò che provi per me, non voglio trascorrere tutta la vita a implorare il tuo amore".

La prima volta di Jana e Manuel

Jana rifletterà dopo il discorso di Manuel e si deciderà a dirgli che è innamorata di lui.

"Ti amo Manuel", urlerà la ragazza correndo su e giù per la spiaggia. Finalmente si dichiareranno amore reciproco e si lasceranno andare alla passione, sarà così che per la prima volta Manuel e Jana avranno un incontro intimo.

Jana sarà al settimo cielo per i momenti trascorsi con Manuel: "Prometto che non ti dimenticherò mai nella vita, quando io e te siamo insieme tutto diventa più semplice e magico".

La fine della fuga e il messaggio nella bottiglia

La cosa più brutta della fuga sarà che purtroppo avrà una fine ed entrambi sapranno che presto dovranno fare ritorno a La Promessa. Per loro sarà anche difficile comportarsi da perfetti estranei, come se nulla fosse successo. A Jana non dispiacerà rientrerà nel palazzo perché ormai i suoi colleghi per lei sono come una famiglia.

I due, però, non potranno ripartire senza dare al viaggio un magico tocco finale. Manuel vorrà fare qualcosa che resti impresso nelle loro menti: così insieme a Jana scriverà una lettera, la metteranno in una bottiglia e la getteranno in mare. Non si conosce il contenuto della lettera, solo Jana e Manuel ne sono a coscienza. Come rivelato dal regista della soap Miguel Conde è stato deciso di rendere pubblico solo la frase finale: "Speriamo che tu stia vivendo un amore intenso e vero come il nostro". La lettera sarà come una sorta di augurio di buona vita per coloro che troveranno la bottiglia.