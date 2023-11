Un'accesa discussione tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario ha caratterizzato la settima puntata di Amici: in queste ore sono emersi nuovi dettagli sulla lite che le due hanno avuto su Nicholas e su quanto meriti di studiare nella scuola. La professionista si è accomodata sul banco accanto a quello della maestra mentre si confrontavano, ma questo gesto non è piaciuto alla docente di classico che ha ribadito che non sono colleghe: pronta è arrivata la replica della ballerina che già in passato aveva preso posizione contro l'insegnante.

Lite fra Alessandra ed Elena

Il 5 novembre gli spettatori di Amici vedranno la lite che la maestra Celentano ha avuto con Elena in studio, un vivace botta e risposta sul quale stanno emergendo ancora interessanti dettagli.

Il giorno successivo alla registrazione della settima puntata, ad esempio, sul web sono state pubblicate nuove anticipazioni sulla discussione che le due esperte di danza hanno avuto davanti al pubblico.

Tutto è iniziato al termine dell'esibizione che Nicholas ha fatto proprio con D'Amario nella gara giudicata da Anbeta: un romantico passo a due che la prof Alessandra ha bocciato definendolo privo di elementi tecnici e quindi esclusivamente scenografico.

La giurata si è detta parzialmente d'accordo con la docente, tant'è che ha messo l'allievo al terzultimo posto della sua personale classifica.

Il botta e risposta

Sentendo le critiche che Alessandra stava rivolgendo a Nicholas, Elena è intervenuta per difenderlo: l'intromissione della ballerina nel discorso che stava facendo, non è piaciuta affatto alla maestra.

"Tu sei l'avvocato delle cause perse", ha sbottato Celentano riferendosi alle tante volte in cui D'Amario ha preso parola in puntata per contestarla.

La professionista di Amici ha subito replicato: "Sì, lo sono stata anche di Serena Carella, di Alessandro Cavallo", alcuni degli allievi del passato che la professoressa avrebbe considerato poco preparati ma che poi hanno fatto carriera nel mondo della danza. "E perché non nomini anche Rosa?", ha ribattuto l'insegnante della scuola, ricordando ai presenti un'altra lite che ha avuto con Elena nel 2020 quando tra i banchi c'era Di Grazia.

Il parere del pubblico

Le anticipazioni che sono trapelate fino ad ora, non chiariscono cosa ha risposto Elena quando Alessandra ha citato Rosa Di Grazia, un'ex allieva che anni fa è stata proprio al centro di un'altra loro pesante discussione sia in sala prove che in studio.

Chi ha assistito alla registrazione di Amici del 2 novembre, però, fa sapere che D'Amario si è accomodata sulla cattedra affianco a quella della maestra Celentano mentre discutevano, e questo ha indispettito ancora di più la "rivale".

L'insegnante di danza ha invitato la professionista a scendere immediatamente dal suo "banchetto" e di smetterla di rivolgersi a lei come se fossero alla pari: "Tu non sei una mia collega, quindi non parlarmi più così".

Elena ha messo fine alla lite lanciando una frecciatina velenosa alla docente: "Quasi", ha detto la 33enne facendo riferimento al fatto che in futuro potrebbe pure affiancarla nella commissione interna di ballo.

"E quando Elena diventerà prof affianco a Celentano allora sì", questo è il commento che un fan ha fatto sui social dopo aver saputo dello scontro che sarà trasmesso in tv domenica prossima, sempre che non venga tagliato in fase di montaggio, come qualche spettatore teme vista la durezza del faccia a faccia che le due donne hanno avuto davanti alle telecamere.