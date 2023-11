Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che presto ci sarà un oscuro segreto per Sevda e Zuleyha. La moglie di Demir ucciderà un malvivente per difendere la ex cantante: entrambe decideranno di non rivelare a nessuno l'accaduto. Le due donne scaveranno il corpo dell' uomo che stava per rapire il piccolo Adnan. Zuleyha sarà convinta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Fikret.

Dei ladri si introdurranno nella villa mentre Demir sarà in prigione

Presto a casa Yaman la tensione tornerà ad alzarsi e tutto inizierà quando una notte degli uomini si introdurranno nella villa in assenza di Demir.

Mentre il marito di Zuleyha sarà in prigione, il gruppo di ladri immobilizzerà gli operai e successivamente entrerà in casa, nella stanza di Sevda. Uno di loro punterà la sua arma contro la donna che gli lascerà prendere tutti gli oggetti di valore, i gioielli e il denaro. I ladri sembreranno soddisfatti dopo aver arraffato tutto ciò che volevano e correranno alla macchina, ma uno di loro resterà al cancello. In quel momento, Sevda uscirà con la sua pistola e lo fermerà, obbligandolo a lasciare tutto quello che aveva preso. L'uomo esiterà, ma quando la ex cantante sparerà un colpo in aria lascerà tutto, anche la sua arma. In quel momento il piccolo Adnan uscirà di casa e per il ladro sembrerà un'ottima occasione per minacciare la ricca famiglia.

Sevda, tuttavia, gli impedirà di prendere il bambino, sparando alla sua gamba.

Il segreto che legherà Sevda a Zuleyha

Il ladro si troverà per terra dopo essere stato ferito da Sevda, ma non avrà nessuna intenzione di arrendersi. L'uomo afferrerà la sua arma, pronto a sparare contro la donna, ma in quel momento arriverà Zuleyha che salverà la vita alla ex cantante con un colpo di arma da fuoco.

Il ladro cadrà privo di vita e la moglie di Demir rimarrà pietrificata: "L'ho ucciso", dirà a Sevda che proverà a calmarla. "Hai una famiglia, non puoi andare in prigione", dirà la donna a Zuleyha, rassicurandola sul fatto che nessuno avrebbe mai saputo cosa è successo.

Fikret sarà ancora al centro dei sospetti

Per evitare di essere scoperte, Zuleyha e Sevda prenderanno il corpo senza vita dell'uomo e lo porteranno lontano dalla villa.

Qui scaveranno una buca per seppellirlo, mentre continueranno a pensare al gesto orribile che sono state costrette a fare. Peraltro successivamente le due saranno anche accusate di omicidio anche se riusciranno a scamparla.

Nel frattempo Zuleyha sarà sempre più convinta che non si trattasse di semplici ladri, ma di uomini assoldati da Fikret che da tempo sta rendendo la vita impossibile a tutta la famiglia.