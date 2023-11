Lo speciale di Amici che è andato in onda il 26 novembre ha proposto al pubblico due eliminazioni, un provvedimento disciplinare per le mancate pulizie in casetta, una sfida "congelata" e tante liti tra professori. Lorella Cuccarini ha sbottato con Anna Pettinelli dopo che quest'ultima ha salvato Holy Francisco e "condannato" Stella: secondo la showgirl la collega sarebbe incoerente e dovrebbe evitare di mettere bocca nelle scelte altrui, come la sua di premiare Sarah.

Scintille tra i docenti di Amici

La doppia eliminazione di Chiara e Stella da Amici ha fatto molto discutere sia in studio che a casa: Anna non ci ha pensato due volte ad accettare il confronto tra la sua allieva e Martina, che poi ha vinto la sfida ed è entrata a far parte della sua squadra.

Quando è toccato ad Holy Francisco, però, Pettinelli ha cambiato atteggiamento e si è detta certa del fatto che il ragazzo non dovesse rischiare il posto in quella puntata.

Rudy ha subito criticato la collega dicendo che avrebbe usato due pesi e due misure e Lorella si è accodata al suo pensiero: secondo i professori di canto, infatti, la speaker radiofonica avrebbe dovuto usare la stessa risposta per i suoi alunni e non salvarne uno e condannarne un altro.

Lo sfogo della maestra di canto di Amici

Poco dopo Maria ha chiamato in studio Sarah e ha chiesto a Lorella se voleva mandarla in sfida oppure no: la professoressa di Amici si è detta contenta del percorso della giovane e per questo l'ha esonerata dal confronto con un talento esterno alla scuola.

Anna ha preso parola e ha criticato la collega dicendo che avrebbe dovuto dire sì visto che alcuni minuti prima si era schierata a favore della sfida per Holy Francisco: di fronte a questa frecciatina la docente di canto ha sbottato.

"Ma tu non conosci vergogna", ha detto Cuccarini visibilmente innervosita dal commento di Pettinelli.

Lorella ha anche aggiunto: "Coerenza zero, dici delle cose e ne fai delle altre".

La speaker radiofonica ha controbattuto sostenendo che dietro ai suoi comportamenti ci sarebbe sempre stato un filo logico, come quando ha mandato in sfida Stella dopo averle detto che non era contenta del suo rendimento.

"Non hai avuto il coraggio di sostituirla, ma anche Holy avrebbe dovuto fare la sfida per coerenza", ha concluso la showgirl.

Cambia la formazione dei titolari di Amici

Le prese di posizione di Rudy e Lorella non hanno potuto nulla di fronte ai verdetti dei giudici esterni: Stella è stata eliminata e il suo banco è andato a Martina Giovannini.

Anche nella classe di ballo c'è stato un passaggio del testimone: Chiara ha perso la sfida contro Lucia Ferrari e ha dovuto abbandonare la scuola di Amici.

Anna Pettinelli ed Emanuel Lo hanno accolto nelle loro squadre due nuove allieve, mentre Raimondo Todaro è ancora in attesa del giudizio di Nancy Berti sul confronto tra Nicholas e Michele.

I due si sfideranno per la seconda volta la prossima settimana e l'esito di questa prova comparata stabilirà chi sarà titolare e chi dovrà lasciare il programma.