Domenica 19 novembre 2023 andrà in onda la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Grande attesa per le sorti di Matthew, finito in sfida al termine della scorsa puntata. Secondo le anticipazioni il cantante di Rudy Zerbi vincerà la sfida e rimarrà nella scuola. Buone notizie anche per Nicholas che riuscirà a vincere un mini torneo giudicato da Garrison. Maglia sospesa invece per Holy Francisco.

Matthew vince la sfida e resta ad Amici

La puntata del 19 novembre è stata registrata nel pomeriggio di questo giovedì 16 novembre e pertanto già si conoscono alcuni dettagli su ciò che verrà trasmesso domenica su Canale 5.

In primis va detto che il cantante Matthew vincerà la sfida contro Sesto e potrà quindi rimanere nella Scuola: il tutto per la gioia della fidanzata Mew e degli altri allievi. C'era infatti grande apprensione per l'esito di questa sfida. A giudicarla è stato chiamato Carlo Di Francesco. Matthew canterà una cover e a seguire il suo inedito Fammi. Anche lo sfidante si comincerà con una cover e poi con un suo inedito. La vittoria, come accennato, andrà al cantante di Rudy Zerbi. Il giudice infatti, rimarrà favorevolmente colpito dalla sua presenza sul palco.

Anticipazioni pomeridiano del 19/11: maglia sospesa per Holy Francisco

Per quanto riguarda la gara delle cover, a giudicare i ragazzi arriverà Achille Lauro.

La classifica vedrà al primo posto Ayle, seguito da Holden e Lil Jolie. Ultimo posto per Holy Francisco a cui la sua coach Anna Pettinelli sospenderà la maglia. Non per quest'ultimo posto, ma dopo il compito assegnato a Holy da Lorella Cuccarini. L'esibizione sulle note di Next to you di Justin Bieber non sarà convincente e per questo Anna non gli ridarà la maglia.

Vorrà prima parlare con il suo allievo per capire il da farsi.

Ospiti musicali della puntata saranno Michele Bravi e Wax. Quest'ultimo canterà il suo ultimo inedito After in uscita in questi giorni. Invece Michele Bravi canterà invece il suo ultimo brano intitolato Odio.

Nicholas vince il torneo di ballo: smacco alla maestra Celentano

Ad Amici ci sarà spazio anche per i nuovo torneo di ballo con tema 'La gioia all'improvviso'. Torneo che verrà giudicato da Garrison. A vincere sarà Nicholas, che ballerà con Elena. Il ballerino di Todaro, tanto criticato dalla maestra Celentano, avrà la meglio su Sofia e Dustin. Secondo il parere di Garrison, Nicholas nonostante le lacune tecniche, sarà stato l'unico ad aver espresso nel ballo il tema della prova. Nicholas grazie a questa vittoria guadagnerà un punto in più per la sua squadra nella successiva gara di ballo. La tradizionale gara tra i ballerini verrà giudicata da Nancy Berti.

La classifica aggiornata con il punto guadagnato da Nicholas vedrà al primo posto Gaia, seguita da Dustin e Kumo. Ultimo posto per Elia, che quindi andrà in sfida la settimana prossima.