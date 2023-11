Arrivano le nuove puntate di Doc - Nelle tue mani 3 con protagonista Luca Argentero su Rai 1. Le anticipazioni vedranno Andrea Fanti alle prese con un l'emergere di un ricordo del suo doloroso passato. Al momento non si sa di che cosa si tratti e se riguardi la sua vita personale e professionale. Quel che è certo è che questo frammento perduto rivestirà un'enorme importanza per Fanti e che, se la sua memoria sta tornando, la sua vita e quella di chi gli sta vicino sarebbero stravolte.

Intanto, anche le dinamiche dell'ospedale cambieranno, dopo l'ingresso di tre nuovi specializzandi, ognuno con vite diverse e retroscena che verranno a galla nel corso dei vari episodi: si tratta di Lin, Martina e Federico.

Doc - Nelle tue mani 3 nuova stagione: un ricordo affiora nella mente del dottor Fanti

La nuova stagione di Doc arriva su Rai 1 con gli episodi in prima visione assoluta, attesissimi dai telespettatori che hanno premiato le due precedenti stagioni con ascolti record. Dopo aver superato molte difficoltà, la diffidenza del primario e le avversità del periodo della pandemia, il dottor Andrea Fanti è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: rimettere il camice e guidare il reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano nelle nuove vesti di primario.

Fanti deve fare i conti con i dodici anni di buio, causati dall'incidente che gli ha fatto perdere la memoria. Anni di vuoto, un loop temporale dal quale si è svegliato completamente diverso e come se tutta la realtà intorno a lui si fosse cristallizzata.

Le anticipazioni lo vedranno sconvolto dall'emergere di un ricordo di quegli anni che credeva ormai dimenticati per sempre.

Il dottor Fanti sta per recuperare la memoria

Questo importante ricordo che arriverà come un lampo nella mente di Andrea Fanti non si esclude possa essere l'unico. Certo è che, qualora Fanti stesse per recuperare la memoria e rammentare i dodici anni che sono per lui finiti in un buco nero, la sua vita e quella di chi gli sta vicino cambierebbero per sempre.

Accanto alle vicende personali di Fanti si intrecceranno quelle professionali. Andrea e il suo nuovo staff dovranno risolvere i complicati casi che si presenteranno al Policlinico. Ritroveremo Damiano Cesconi, Riccardo Bonvegna e Giulia Giordano.

Ci saranno anche dei nuovi ingressi, pronti a movimentare le trame: Fanti conoscerà Martina, Lin e Federico, ognuno con una storia unica e particolare.

Luca Argentero torna nelle vesti del dottor Fanti dall'11 gennaio 2024 su Rai 1

I primi due episodi di Doc sono previsti per l'11 gennaio 2024, come sempre in prima serata su Rai 1 e on demand su RaiPlay, dove saranno disponibili anche le repliche. Argentero si scontrerà con una delle due dirette del Grande Fratello su Canale 5, sarà interessante scoprire chi vincerà la gara degli ascolti.