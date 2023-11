Il momento più discusso della settima puntata di Amici è stato sicuramente quello dello scontro in studio tra Alessandra ed Elena: la ballerina ha litigato con la maestra per difendere Nicholas. Quando la professionista ha menzionato Alessandro Cavallo come uno degli allievi che Celentano avrebbe criticato ingiustamente, Maria l'ha smentita ricordando che è stata proprio la docente a segnalarlo per i casting di quell'edizione.

La ballerina Elena di Amici si scontra con Alessandra

Dopo aver eseguito un romantico passo a due con Nicholas, Elena è uscita dallo studio e ha ascoltato dal backstage il giudizio negativo della maestra su una sua coreografia ("Ho visto solo baci, abbracci e prese").

"Quello che dice non è conforme alla realtà. Ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e del lavoro degli altri", ha detto la professionista D'Amario.

Celentano si è subito indispettita e ha risposto: "Tu sei l'avvocato delle cause perse. Asserisci cose che non stanno né in cielo né in terra".

D'Amario si è avvicinata con fare provocatorio alla cattedra di Alessandra Celentano

La maestra di Amici ha aggiunto che secondo lei Elena si stava imponendo perché aveva appena criticato una sua coreografia, dopodiché le ha chiesto di rispettare i ruoli che hanno nel programma.

D'Amario si è avvicinata con fare provocatorio alla cattedra di Alessandra e ci si è seduta sopra ribadendo che Nicholas non sarebbe un elemento così negativo come la docente vorrebbe dimostrare da settimane.

"Non puoi stare qui, facciamo lavori diversi e devi rispettare i ruoli. Io e te non siamo colleghe", ha sbottato Celentano tra gli applausi del pubblico presente in studio.

La ballerina ha replicato con un "quasi" che tanti spettatori hanno interpretato come un suo desiderio di essere promossa da professionista ad insegnante dopo oltre 10 anni di "gavetta" nel cast.

"Sono stata l'avvocato di Serena Carella e di Alessandro Cavallo, che oggi è primo ballerino", ha aggiunto Elena.

La professoressa ha controbattuto con un'altra frecciatina: "E perché non tiri fuori anche Rosa Di Grazia? Tutto questo è imbarazzante".

Il pubblico a favore della maestra Celentano

Dopo questa stoccata Elena ha raggiunto il backstage ma Maria ha preso parola per smentire quello che aveva appena detto su un ex allievo.

"Va detto che Alessandro Cavallo l'ha segnalato proprio Celentano ai casting", ha precisato la conduttrice di Amici.

Questa lite è stata molto commentata sui social network, ma la maggior parte dei fan si è schierata dalla parte di Alessandra considerando l'atteggiamento di D'Amario irrispettoso e volutamente provocatorio.

"La maestra ha servito e ha ragione", questo è il parere che molti spettatori del talent-show hanno condiviso dopo aver assistito allo scontro tra l'insegnante e la professionista del cast.