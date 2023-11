Nella puntata odierna di Verissimo sono intervenuti anche Veronica Peparini e Andreas Muller: la coppia ha annunciato l'arrivo di due gemelline. In particolare, la coreografa ha rivelato di essere da poco entrata nel quinto mese di gravidanza e di essere al settimo cielo. Veronica ha spiegato di aver aspettato a rendere pubblica la notizia per paura di come reagissero i suoi genitori.

Le parole della coppia

Nel salotto di Verissimo, Veronica Peparini insieme al compagno Andreas Muller ha annunciato di essere in dolce attesa di due gemelline. La coreografa romana ha riferito di essere felice di annunciare la notizia nel programma di Silvia Toffanin.

Poi ha precisato che al momento nessuno è al corrente di questa cosa, se non i suoi genitori. Incalzata dalla conduttrice, Peparini ha affermato che sta entrando nel quinto mese. Fino a poco tempo fa Veronica ha tenuto nascosta la gravidanza anche ai suoi genitori, poiché era preoccupata di come avrebbero reagito. Successivamente la 52enne ha riferito che anche i figli Olivia e Daniele sono reagito in modo positivo alla lieta novella: "Sono contenta di affrontare questa gravidanza in età più adulta, ho anche 52 anni. Io sono serena e felice, una gioia immensa e ballo ancora".

A fare eco alla compagna, ci ha pensato Andreas Muller: "E sì… sono due gemellini. È assurdo, non ce l’aspettavamo". Il ballerino ha confermato che entrambe le famiglie hanno preso la notizia con entusiasmo.

Inoltre ha rivelato di essere al settimo cielo, poiché desiderava da tantissimo tempo diventare padre e avere dei figli con Veronica.

Veronica e Andreas rivelano i nomi delle gemelline

A Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno rivelato di essere in dolce attesa di due gemelline. A tal proposito hanno anche rivelato i nomi che vorrebbero mettere: Alice e Vittoria.

Stando a quanto affermato da entrambi, le bambine avranno il doppio cognome: Muller-Peparini.

La coppia si è conosciuta grazie ad Amici di Maria. Per Veronica non si tratta della prima gravidanza: dal matrimonio con Fabrizio Prolli sono nati Daniele e Olivia rispettivamente di 14 e 11 anni. Per Muller invece, si tratta della prima paternità.

Il messaggio dei fan

In seguito all'annuncio di Veronica Peparini e Andreas Muller sono arrivati moltissimi messaggi d'affetto da parte dei fan. La maggior parte degli utenti si è congratulata con i due ballerini. La stessa Silvia Toffanin ha augurato il meglio ai futuri genitori ed è apparsa visibilmente commossa. Tra i vari utenti c'è anche chi ha visto come un messaggio di speranza la gravidanza della coreografa romana, visto che diventerà mamma alla soglia dei 53 anni.