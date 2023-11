Le prossime puntate di Un posto al sole destinate alla fascia serale di Rai 3 rischiano di essere caratterizzate dall'uscita di scena di Clara. La donna si ritroverà a fare i conti con la scelta di Eduardo di andare via da Napoli per iniziare un nuovo capitolo della sua vita e visto l'amore che prova per lui magari potrebbe decidere di seguirlo.

Tra i possibili ritorni delle prossime puntate, invece, si ipotizza anche quello di Angela Poggi, assente in scena da un po' di mesi. La donna aveva deciso di lasciare Napoli per trasferirsi in Sicilia con la sua famiglia.

Eduardo pronto a lasciare la città

Clara si troverà sempre più in difficoltà dopo che Alberto cercherà in tutti i modi di ottenere l'affido esclusivo del loro bambino.

Palladini non vorrà che il piccolo Federico possa trovarsi in pericolo per colpa della storia d'amore che la donna sta portando avanti in segreto con Eduardo.

Per Clara inizierà un periodo complicato e come se non bastasse scoprirà presto che il suo amato intende lasciare al più presto Napoli.

Clara si ritroverà a fare una scelta difficile che avrà delle ripercussioni importanti sulla sua vita.

Clara potrebbe uscire di scena per seguire Eduardo nelle nuove trame di Un posto al sole

Non si esclude che la notizia dell'imminente partenza di Eduardo possa spingere Clara a maturare la decisione di seguirlo per stare insieme a lui e iniziare questa nuova vita lontani da tutto e tutti.

Si potrebbe così assistere all'uscita di scena di Clara mentre il piccolo Federico, almeno per il momento, resterebbe in compagnia di suo padre Alberto a Napoli.

Per un personaggio che uscirebbe di scena, invece, potrebbe essercene un altro pronto a rientrare in città dopo un lungo periodo di assenza per via del trasferimento di Sicilia, trattasi di Angela Poggi.

Angela potrebbe tornare

Non si esclude che la donna possa rimettere piede a Napoli in occasione del periodo natalizio e trascorrere così le festività in compagnia dei suoi genitori.

Per Angela sarebbe anche l'occasione giusta per tenere sotto controllo le vicende della Terrazza, gestita attualmente da sua mamma Giulia.

Viola, invece, continuerà a nutrire un profondo sentimento nei confronti di Damiano, ma per il momento i due non saranno ancora liberi di viversi questa storia d'amore alla luce del sole e come vorrebbero.

Damiano continuerà a dedicarsi alla sua famiglia e la ritrovata serenità con l'ex compagna Rosa potrebbe accendere l'invidia di Viola.

Infatti la figlia di Ornella potrebbe lasciarsi andare a delle vere scenate di gelosia nei confronti del poliziotto.