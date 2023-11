La registrazione dell'ottava puntata di Amici che sarà trasmessa domenica 12 novembre su Canale 5 sarà incentrata anche sulle sorti del ballerino Simone. Il suo prof Emanuel Lo ha messo in discussione il percorso fatto dall'allievo fino a questo momento all'interno della scuola, motivo per cui ha scelto di sospendergli la maglia.

Spazio anche alla presentazione del musical di Mare fuori: tra gli ospiti in studio si segnala la presenza del regista Alessandro Siani.

Simone a rischio eliminazione dalla registrazione dell'ottava puntata

Con l'ottava registrazione del talent show che porta la firma di Maria De Filippi, in programma questo giovedì 9 novembre, si scoprirà il destino di Simone all'interno della scuola.

Il suo percorso, dopo un buon inizio, ha subito una battuta d'arresto e nel corso delle ultime settimane il prof Emanuel Lo ha deciso di mettere in discussione il suo percorso all'interno della scuola. Per tale motivo, nel corso dell'ultima puntata trasmessa in tv, ha scelto di sospendergli la maglia e di mettere in bilico la sua permanenza nel cast del seguitissimo talent show Mediaset.

Per tutta la settimana, Simone ha dovuto impegnarsi con tutte le sue forze per riuscire al meglio nelle coreografie che gli sono state assegnate e nel corso della puntata di domenica si scoprirà il suo destino.

Emanuel Lo deciderà le sorti di Simone ad Amici

Il ballerino, al momento, rischia l'eliminazione definitiva dal cast di Amici 23: l'ultima parola spetterà a Emanuel Lo, che dovrà decidere se dargli una seconda chance e quindi fargli proseguire questo percorso in trasmissione, oppure se lasciare il suo bianco a un altro allievo più meritevole rispetto a lui.

Grande attesa anche per la nuova gara di canto di questa settimana: i riflettori sono concentrati in primis su Holden che, a oggi, risulta essere uno dei super-favoriti dal pubblico. Top secret il nome del giudice esterno che stilerà la classifica di questa ottava puntata: tra i nomi in lizza c'è quello dell'ex allieva Giordana Angi, che da poco ha pubblico un nuovo singolo.

Maria De Filippi accoglie in studio il cast di Mare fuori - Il musical

Tra gli ospiti del 12 novembre, invece, si segnala la presenza in studio del cast del musical di Mare fuori, che a breve sarà in scena nei più importanti teatri italiani.

In particolare nella puntata Maria De Filippi accoglierà in studio Alessandro Siani, regista dello spettacolo e Maria Esposito, che nella fiction di Rai 2 ricopre il ruolo di Rosa Ricci. Inoltre non si esclude la presenza in trasmissione di Mattia Zenzola, vincitore della passata edizione del talent, scelto per il musical di Mare Fuori.