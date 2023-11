Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore Maria potrebbe scoprire di essere incinta, e che questa eventuale gravidanza sarebbe indesiderata, data la sua difficile situazione sentimentale. Per la contessa Adelaide, invece, dopo essersi trasferita a Ginevra per stare con sua figlia e aver messo in pausa la relazione con Marcello, non si esclude che possa svelare di avere una malattia.

Occorre precisare che queste sono solo delle ipotesi e non delle anticipazioni ufficiali su quel che accadrà nelle trame future.

Maria divisa tra Vito e Matteo nelle nuove trame della soap

Maria Puglisi continuerà a essere uno dei volti di punta di questa stagione della soap opera, complice il suo tormentato status sentimentale che attualmente la vede divisa tra Vito e Matteo.

Il ritorno in Italia del fidanzato ha turbato la stilista che, dopo il bacio appassionato con Matteo Portelli, aveva messo in discussione la sua relazione con l'ex contabile del grande magazzino milanese.

Maria si sente confusa e non sa cosa fare: da un lato vorrebbe concedersi una seconda chance con Vito e provare così a salvare la loro relazione, ma dall'altro lato sente di provare qualcosa di forte e inspiegabile nei confronti di Matteo e vorrebbe così approfondire la frequentazione.

Ipotesi Maria incinta

Eppure, nel corso dei prossimi episodi, potrebbe essere il destino a scegliere per lei: non si esclude che in seguito al ritorno di Vito e ad alcuni momenti di passione vissuti insieme, la donna possa scoprire di essere in dolce attesa.

In tal caso la situazione diventerebbe particolarmente complicata per la stilista, che si ritroverebbe costretta a dover troncare la sua frequentazione con Matteo per concentrarsi sulla sua gravidanza e sulla storia d'amore con Vito.

La contessa Adelaide e l'ipotesi malattia

Spazio anche alla contessa Adelaide che, nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, potrebbe spiazzare i suoi cari annunciando di avere una malattia. Il sospetto è che dietro il trasferimento della donna in Svizzera non ci sia solo la necessità di recuperare il rapporto con sua figlia.

Adelaide potrebbe aver lasciato Milano anche per curarsi in una prestigiosa clinica svizzera, dopo aver scoperto di essere gravemente malata. Per non far preoccupare i suoi cari, la nobildonna avrebbe taciuto la verità, al punto da allontanare anche Marcello dalla sua vita preferendo così chiudere la loro frequentazione.