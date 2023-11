Le anticipazioni di Amici fanno sapere che Nicholas ha vinto una gara sulla gioia e Todaro ha esultato punzecchiando la maestra Celentano. Giudici dello speciale sono stati Achille Lauro per il canto e Nancy Berti per la danza, mentre Michele Bravi e Wax sono stati gli ospiti musicali. Due maglie sospese, una sfida vinta e una in programma per la prossima settimana tra i temi più importanti della nona puntata di Amici, quella che è stata registrata il 16 novembre.

Il riscatto del ballerino di Amici

Dopo due mesi di critiche e scarsi risultati Nicholas ha vinto una gara: gli spoiler della registrazione che si è svolta il 16 novembre fanno sapere che il ballerino ha conquistato Garrison con una coreografia che doveva esprimere gioia.

Il ragazzo si è confrontato con Dustin e Sofia e il giudice l'ha premiato nonostante le sue lacune tecniche: secondo l'esperto di danza Borgogni è stato l'unico ad esprimere davvero gioia mentre era sul palco assieme ad Elena D'Amario.

Questo verdetto ha permesso a tutta la squadra di Raimondo di ottenere un punto in più nella gara che c'è stata subito dopo e che ha avuto come giurata Nancy Berti.

Todaro non ha perso l'occasione per punzecchiare Alessandra Celentano per il successo che ha ottenuto il suo "pupillo", lo stesso che lei boccia ogni settimana da quando è iniziato Amici 23.

I migliori talenti secondo i giurati di Amici

La classifica che ha stilato Nancy Berti al termine della gara vedeva al primo posto Dustin, al secondo Kumo e al terzo Gaia: il punto in più che Nicholas ha vinto per sé e per il suo team ha fatto balzare la ragazza sul gradino più alto del podio e scivolare gli altri in basso.

Questi voti hanno decretato anche chi dovrà affrontare un sfida la prossima settimana: Elia, tanto della squadra capitanata da Emanuel Lo, è a rischio eliminazione e dovrà battere un talento esterno se vorrà riconfermarsi nella classe.

Anche un altro titolare è in bilico da diverse puntate: Simone Galluzzo ha ancora la maglia sospesa perché il suo insegnante non è convinto di volerlo ancora nel suo team.

La decima registrazione potrebbe essere decisiva per i due ballerini appena citati ma anche per un cantante che oggi è arrivato ultimo nella gara cover giudicata da Achille Lauro.

Holy Francisco non è piaciuto né al giurato né a Lorella Cuccarini che gli aveva assegnato un compito: Anna Pettinelli ha deciso di sospendergli la felpa nell'attesa di avere un chiarimento all'interno della scuola.

Infortunio per la professionista di Amici

Anche Giovanni ha affrontato un compito che gli è stato assegnato durante la settimana dalla maestra Celentano: una coreografia di latinoamericano che l'allievo ha dovuto eseguire con Elisa, la professionista che sostituisce l'infortunata Francesca Tocca.

Nella puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica 19 novembre non ci sono state eliminazioni: Matthew ha vinto la sfida che aveva in programma e ha ripreso posto nella classe, mentre tutti gli altri titolari si sono riconfermati.

Ospiti del nono appuntamento sono stati: Michele Bravi e Wax per promuovere le loro nuove canzoni e Achille Lauro per giudicare la gara cover.