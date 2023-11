Sono tanti gli allievi di Amici che rischiano l'eliminazione al termine della nona registrazione. Secondo le anticipazioni Holy Francisco ha la maglia sospesa per volontà di Anna Pettinelli, essendo anche arrivato ultimo nella gara di canto. Anche la maglia di Simone risulta ancora sospesa. Elia è in sfida a causa dell'ultimo posto nella gara di ballo, mentre Matthew ha vinto il confronto con il suo sfidante ed è ancora un titolare della scuola. Nicholas, invece, ha vinto per sé e per la sua squadra un punto in più per le gare di canto e ballo.

Alcuni alunni di Amici in stand-by

Le anticipazioni sulla registrazione di Amici del 16 novembre potrebbero preoccupare i fan di almeno tre titolari della classe.

Se Matthew si è salvato vincendo la sfida contro Sesto VI, Holy Francisco è finito a rischio eliminazione per volere della sua insegnante Anna Pettinelli.

Il ragazzo si è classificato ultimo nella gara cover giudicata da Achille Lauro e per questo la maestra ha deciso di estrometterlo temporaneamente dal cast. Nei prossimi giorni verrà svelato il destino del cantante e toccherà alla sua tutor decidere se confermarlo oppure mandarlo a casa.

In bilico ci sono anche due ballerini del team capitanato da Emanuel Lo: Simone si è esibito per cercare di riprendersi la maglia (che gli è stata tolta due puntate fa) ma non ci è riuscito, Elia ha ricevuto il voto più basso dalla giurata Nancy Berti ed è andato di diritto in sfida.

Le classifiche dei giudici

Prima di iniziare con le consuete gare tre ballerini si sono sfidati per conquistare un punto in più per sé e per tutti i componenti della squadra alla quale appartengono.

Garrison ha preferito Nicholas a Dustin e Sofia, così tutto il team di Raimondo Todaro ha ricevuto un punto in più nella gara che è stata giudicata da Nancy Berti.

L'esperta di latinoamericano ha messo sul podio Gaia (prima), Dustin (secondo) e Kumo (terzo). Ultimo posto per Elia, che la prossima settimana dovrà affrontare una sfida.

Sorpresa per il penultimo posto di Marisol, l'alunna di Alessandra Celentano che è sempre stata in alto in classifica, ma oggi la giudice l'ha trovata poco intensa.

Per quanto riguarda il canto Ayle, Holden e Lil Jolie i migliori, mentre fanalino di cosa è stato Holy Francisco (Pettinelli gli ha sospeso la maglia).

Il verdetto sul cantautore di Amici

Non ci sono state eliminazioni tra gli allievi di Amici. Matthew ha vinto la sfida che aveva in programma da una settimana e ha ripreso posto tra i titolari della classe.

Holden, invece, ha avuto la meglio su Ayle e Lil Jolie in una gara inediti che metteva in palio la realizzazione di un videoclip.

Giovanni ha affrontato un compito assegnatogli dalla maestra Celentano e Todaro gli ha ridato la maglia (il ragazzo si è esibito con una nuova professionista perché Francesca Tocca si è infortunata).