Le liti sono ancora una volta al centro delle registrazioni di Amici: se in passato i professori si sono scontrati tra loro per i diversi pareri che hanno sugli allievi, il 2 novembre è andato in scena un inedito battibecco tra un'insegnante e una ballerina professionista.

Elena D'Amario si è esposta per difendere Nicholas dalle critiche della maestra Celentano

Il 5/11 i fan di Amici assisteranno ad un'accesa lite tra la maestra Celentano ed Elena: questa è una delle anticipazioni più spiazzanti che sono trapelate al termine della registrazione odierna.

Chi era in studio, infatti, racconta che la tensione è aumentata mentre Anbeta stava giudicando la gara di ballo della puntata: la danzatrice classica ha messo Nicholas al terzultimo posto della sua personale classifica e la prof Alessandra si è detta d'accordo con lei.

Quando la docente ha criticato l'allievo perché nei passi a due farebbe solo prese ed espressioni romantiche (oggi si è parlato di baci e abbracci con la partner, ma di nessun elemento tecnico eseguito), è intervenuta D'Amario per difendere il giovane.

Il retroscena sull'astio nato ad Amici

Le anticipazioni della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica 5 novembre, dunque, fanno sapere che la maestra Celentano non ha apprezzato affatto l'intromissione di Elena e ha cercato di zittirla dicendole: "Tu sei l'avvocato delle cause perse".

Non è la prima volta, infatti, che la ballerina si espone in studio per difendere Nicholas dalle pesanti critiche della docente di classico, e forse anche per questo oggi tra loro c'è stato uno scontro duro e con diversi riferimenti al passato.

D'Amario non si è lasciata intimorire dalla frecciatina della prof e ha subito risposto: "Sì, ma lo sono stata anche di Serena Carella, di Alessandro Cavallo".

Con queste parole la danzatrice intendeva ricordare a tutti che Alessandra ha criticato anche alunni che poi hanno fatto carriera, quindi le sue affermazioni non sarebbero legge.

"E perché non nomini anche Rosa (Di Grazia, ndr)?", ha prontamente replicato l'insegnante facendo riferimento alla giovane che Elena sosteneva qualche anno fa e che non si sarebbe ancora imposta come ballerina.

I verdetti dei giudici di Amici

Tra gli altri spoiler che sono trapelati alla fine della registrazione di Amici del 2 novembre, spicca quello sull'esito della sfida di Holy Francisco: il cantante si è confrontato con un talento esterno e l'ha battuto, riconfermandosi nella classe.

Anna Pettinelli, inoltre, ha voluto subito rimpiazzare Ezio (mandato a casa durante la settimana) dando il suo banco ad Ayle: il cantante è entrato nella scuola grazie anche ai "sì" di Rudy, Lorella e Alessandra.

Le gare della settima puntata, invece, sono state giudicate da Anbeta e Gabry Ponte: Marisol è risultata la migliore tra i ballerini, Lil Jolie tra i cantanti.

Ultimi posti in classifica, invece, per Simone e Samuspina: nei prossimi giorni i due allievi dovranno convincere i loro prof a riconsegnargli la maglia che per ora è sospesa.

Sofia, inoltre, ha vinto la gara sulla creazione di una coreografia per raccontarsi e si è aggiudicata una borsa di studio a Los Angeles.

Per il momento Gossip, si sa che durante le pause pubblicitarie sia Mew e Matthew che Sarah ed Holy si sono scambiati dei baci affettuosi.