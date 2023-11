Sta facendo discutere un commento che Belen Rodriguez ha scritto su Instagram per rispondere a chi non crede al suo amore per Elio Lorenzoni. La showgirl ha fatto sapere di essere in coppia con l'imprenditore da cinque mesi (quindi almeno da inizio giugno), ma i più attenti hanno riportato in auge il post che Stefano ha pubblicato sul suo profilo il 26 giugno, ovvero una serie di foto e video della vacanza che ha fatto con moglie e figli alle isole pontine.

Belen pubblica delle foto con Elio

Continuano le dediche social di Belen ad Elio Lorenzoni: questo giovedì 2 novembre l'argentina ha postato un paio di scatti con il compagno e li ha accompagnati con le parole "Ti amo" in inglese.

Sotto a questo post, però, in molti si sono domandati se la showgirl non stia bruciando le tappe esponendo così tanto la sua nuova relazione, soprattutto perché si è separata da poco tempo.

"Lui è proprio un bel ragazzo, ma come ci si innamora così facilmente di una persona? La parola amore è importante, almeno per me lo è", ha scritto una follower attirando l'attenzione di Rodriguez. La presentatrice, infatti, ha voluto spiegare come è nata la sua storia e soprattutto perché al momento sta rendendo pubblico quasi tutto quello che riguarda il suo rapporto con l'imprenditore bresciano.

Il parere dei follower

"Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma non ho mai avuto niente. Lo vedevo come un amico e gli volevo bene perché è un bravo ragazzo", ha esordito la showgirl nello sfogo che ha attirato l'attenzione dei curiosi per un passaggio in particolare.

Nel ripercorrere brevemente le varie tappe del suo storico legame con Elio, Belen ha aggiunto: "Dal voler bene all'amore si fa in fretta".

"Comunque siamo fidanzati da cinque mesi", sono queste le parole della showgirl che hanno fatto nascere qualche dubbio sulle tempistiche con le quali si è separata dal marito e poi ha iniziato un'altra storia d'amore.

Come fanno notare anche alcuni siti di gossip, calcolando cinque mesi da oggi si torna almeno a inizio giugno, ma in quel periodo la 39enne aveva fatto più di una vacanza con Stefano e i figli.

Sul profilo Instagram di De Martino, infatti, è ancora possibile trovare il post che ha caricato il 26 giugno con foto e video delle giornate che ha trascorso con la moglie e i bambini alle isole pontine.

I dubbi sulla nuova vita di Belen

In questa serie di scatti e brevi filmati che sono ancora presenti sull'account Instagram di Stefano, si vede Belen mentre legge un libro in barca oppure sorseggia un bicchiere di vino, il tutto accanto ai piccoli Santiago e Luna Marì.

Da quando l'argentina ha svelato che la sua storia con Elio è iniziata cinque mesi fa (e quindi almeno a giugno scorso), molti fan si sono chiesti come mai a fine giugno era in vacanza con De Martino e i bambini: si presume, infatti, che in quel periodo Rodriguez frequentasse già Lorenzoni.

A metà luglio, inoltre, i paparazzi hanno sorpreso la neo coppia per la prima volta: al party di compleanno di Ignazio Moser, i due sono stati fotografati in atteggiamenti affettuosi e da quel momento sono circolati i primi Gossip sulla separazione dal conduttore Rai.

Come ha confermato la stessa Belen in queste ore, alla festa del cognato lei ed Elio erano già fidanzati da almeno un mese, anche se l'ufficialità hanno voluto darla solo alla fine dell'estate con scatti e dediche social.