Il daytime di Amici andato in onda il 17 novembre è stato interamente dedicato all'interrogazione che la maestra Alessandra Celentano ha fatto a tutti i ballerini della classe. Esercizi alla sbarra e domande di teoria hanno messo a dura prova i titolari, ma a sorpresa la media voti più alta l'ha ottenuta Nicholas, spesso ritenuto dalla maestra non l'allievo migliore, almeno secondo i suoi standard. Tra i peggiori Elia e in particolare Marisol, allieva di Celentano, che ha ottenuto un 1,5 di media.

Prova non superata per i ragazzi di Amici

Alessandra Celentano ha deciso di verificare la preparazione degli alunni a due mesi dall'inizio delle lezioni.

La maestra ha chiesto a tutti i ballerini di eseguire alcuni esercizi alla sbarra, ma anche di rispondere a domande di teoria sulla storia della danza e sui nomi dei passi.

Sono tante le correzioni che la professoressa ha fatto ai ragazzi, dalla postura all'uso corretto dei piedi, ma la maggior parte dei titolari non ha convinto la docente e questo è possibile riscontarlo guardando i voti che la stessa ha dato alla fine della prova.

L'insegnante ha fatto un media tra pratica e teoria e a sorpresa il migliore è risultato essere Nicholas Borgogni.

L'allievo di Raimondo Todaro ha avuto 2,5 nella pratica e 5 nella teoria, quindi la sua media è stata di 3,75 (la più alta della classe).

La crisi di Marisol

La maestra Celentano ha riconosciuto il grande impegno che Nicholas sta mettendo nelle lezioni, ma ha ribadito che questo non basta per farle cambiare idea: pensa ancora che il ragazzo non meriti di studiare nella scuola di Amici e che non sia all'altezza del resto della classe di danza.

Dando un'occhiata ai voti che la professoressa ha dato agli altri titolari, ci si rende conto che Kumo e Dustin sono stati tra i migliori (media del 3,25 per il primo e di 3 per il secondo).

L'insegnante di classico ha rimproverato tutte le ragazze sia per come hanno eseguito gli esercizi che per le risposte che non hanno saputo dare sulla teoria.

Tra i peggiori di questa verifica c'è anche Marisol, della squadra della maestra, che ha ottenuto solo 1,5 come media.

La ballerina è entrata in crisi dopo quest'interrogazione e solamente il fidanzato Petit è riuscito a farla sorridere in casetta.

"Ho sempre avuto paura di deluderla e oggi è successo. Io sono una sua allieva", ha detto la ragazza tra le lacrime.

Segnalazione su Elia fuori da Amici

Al termine del daytime del 17 novembre sui social network ha cominciato a spargersi una voce piuttosto inaspettata su un allievo che nella registrazione di ieri è finito in sfida.

Un utente social sostiene di aver incontrato e fotografato Elia Fiore a Tiburtina questa mattina, pare che il giovane fosse in partenza e che quindi stesse tornando a casa.

La stessa pagina X che ha lanciato quest'indiscrezione, Gossiptv, ha aggiunto di aver appreso da fonti attendibili che il ballerino sarebbe stato eliminato definitivamente, anche se non si conoscono ancora le modalità (se tramite la sfida che aveva in programma oppure per altro).