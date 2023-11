Nelle puntate della soap opera spagnola La Promessa in onda nelle prossime settimane su Canale 5 grande attenzione sarà focalizzata su Lorenzo De La Mata, il quale dimostrerà di non aver detto la verità a Cruz circa il suo rapporto con Elisa De Grazalema. Il militare infatti inizierà una storia d'amore segreta con la baronessa all'oscuro di tutti.

Anticipazioni La Promessa: Cruz scopre che Elisa aveva avuto una storia con Alonso in gioventù

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Cruz e Lorenzo rimarranno sconvolti quando apprenderanno che il defunto barone Juan ha lasciato loro solo le sue tenute, mentre la gran parte dell'eredità andrà alla sconosciuta Elisa.

La marchesa a questo punto deciderà di invitare la baronessa di Grazalema alla tenuta per conoscerla meglio.

Cruz scoprirà che Elisa era stata fidanzata con Alonso in gioventù. Anche per questa ragione, la baronessa darà "del tu" al marchese davanti a tutti. Elisa inoltre confesserà di essere stata l'amante del defunto Juan fino al giorno del suo decesso: così Cruz crederà che la donna sia stata vicino al padre solo per entrare in possesso della sua ingente eredità.

La marchesa chiede a Lorenzo di sbarazzarsi della baronessa

Cruz apparirà sempre più sospettosa, tanto da provare a convincere Elisa a scambiare una delle tenute di Juan con i soldi che ha ricevuto in eredità. La baronessa non accetterà la proposta e per questo la marchesa deciderà di passare alle maniere forti.

La moglie di Alonso infatti proverà ad aizzare Lorenzo contro Elisa dopo che l'aveva definita con brutte parole per il suo avvicinamento a Juan.

Cruz a questo punto mostrerà la propria vera natura, tanto da chiedere al capitano De La Mata di sbarazzarsi della baronessa di Grazalema. Il padrino di Curro accetterà la proposta dopo alcuni giorni di riflessione, se tutto questo non fosse preludio di un altro colpo di scena.

Il capitano De La Mata e Elisa hanno una relazione clandestina

Lorenzo avvertirà Elisa delle intenzioni bellicose di Cruz. Una rivelazione che susciterà le grosse risate da parte della baronessa, che con impeto bacerà il capitano De La Mata sulle labbra. In questo modo sarà finalmente chiaro che i due hanno iniziato una relazione clandestina.

Un avvicinamento che i due porteranno avanti anche per vendicarsi di Cruz, con la quale hanno dimostrato di non avere affatto buoni rapporti.

La Promessa va in onda da lunedì al sabato dalle ore 16:40 sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming o in modalità on demand su "Mediaset Play Infinity".