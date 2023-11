Potrebbe essere giunta al termine l'avventura di Elia Fiore nella scuola di Amici. Da qualche ora impazza in rete una segnalazione secondo la quale Elia sarebbe stato avvistato a Tiburtina nella mattina del 17 novembre, ovvero il giorno dopo la registrazione del talent show in cui il ragazzo è finito in sfida a causa dell'ultimo posto in classifica. Sui social c'è chi dà per certa l'eliminazione dell'allievo dal programma, anche se per ora non si hanno conferme.

Elia potrebbe non far parte della classe di Amici

Cosa è successo dopo la registrazione del 16 novembre?

Iniziano a esserci dei dubbi da quando sul web ha cominciato a diffondersi una segnalazione inaspettata su un allievo di Emanuel Lo.

La pagina X Gossiptv ha dapprima condiviso il messaggio di una fan che sostiene di aver incontrato Elia a Tiburtina nella mattina del 17 novembre. A supporto di questo avvistamento ci sarebbe anche una foto che mostra un ragazzo assomigliante a Elia di spalle in stazione.

Nel tardo pomeriggio di oggi, sempre lo stesso profilo che riporta le anticipazioni del talent show, ha fatto sapere che fonti attendibili avrebbero confermato l'addio di Fiore alla trasmissione.

"Elia è stato eliminato. Ancora non so dirvi le modalità, se tramite sfida o per altri motivi", si legge sui social network.

Cambiamenti e sospensioni nella classe

Le ultime indiscrezioni che sono trapelate su Elia parlano di un suo addio alla scuola di Amici al termine della registrazione della nona puntata.

Le modalità che avrebbero portato all'eliminazione dell'allievo restano incerte: potrebbe essersi trattato di una sfida a porte chiuse oppure di una decisione di Emanuel Lo.

Le anticipazioni trapelate dalla registrazione del 16 novembre parlano di un ennesimo ultimo posto del ragazzo nella gara di ballo, questa volta giudicata da Nancy Berti. Questo piazzamento ha messo a rischio Elia con un sfida che si sarebbe dovuta svolgere la prossima settimana.

Il possibile avvistamento dell'alunno a Tiburtina e i rumor sulla sua uscita dal programma, però, rimettono tutto in discussione.

Soltanto i nuovi daytime potranno chiarire se Elia ha davvero abbandonato il talent show oppure se queste recenti voci sono infondate e lui parteciperà regolarmente alla registrazione del decimo speciale.

I titolari in bilico

Elia non è l'unico allievo di Amici a essere finito a rischio durante la registrazione della nona puntata: Simone e Holy Francisco sono in bilico per volere dei loro stessi insegnanti.

Simone ha ancora la maglia sospesa dopo un esame davanti a Emanuel Lo, Holy non è piaciuto né al giudice Achille Lauro (che l'ha messo all'ultimo posto nella gara cover) né ad Anna Pettinelli nell'esibizione che ha fatto su richiesta di Lorella Cuccarini.

La classe 2023/2024 sta iniziando a cambiare a quasi due mesi dall'inizio delle lezioni: tutti i titolari devono riconfermarsi ogni settimana e sperare che i professori non decidano di sostituirli o mandarli a casa per prendere altri talenti.