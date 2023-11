Il daytime di Amici del 21 novembre è stato dedicato in gran parte all'esame che Zerbi ha chiesto di poter fare a Holy Francisco. L'allievo è stato messo a confronto con cinque talenti esterni ed è stato giudicato da Carlo di Francesco. Anna Pettinelli ha difeso il componente della sua squadra, ma il giudice ha apprezzato quasi sempre gli esterni anziché il titolare della scuola. Al termine della verifica il giovane è andato via infuriato: sentitosi preso in giro da questo esame ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare il programma.

Scintille tra i docenti di Amici

Il pomeridiano di Amici di martedì 21 novembre è stato incentrato su Holy Francisco, e sui pareri opposti che Rudy e Anna hanno sulla sua permanenza nella scuola.

I due professori hanno convocato in studio: l'allievo, cinque ragazzi che hanno partecipato ai casting e che Pettinelli ha apprezzato, e il giudice Carlo Di Francesco. Lo scopo di Zerbi era quello di dimostrare che il titolare non meriterebbe il banco e che la sua stessa insegnante dovrebbe prendere provvedimenti.

"Non lo metto in sfida io perché spero che tu faccia qualcosa", ha ripetuto più volte il docente di canto prima di dare il via all'esame.

Carlo di Francesco ha valutato le performance di tutti i giovani presenti a questa "verifica" e quattro volte su cinque ha preferito gli esterni a Holy.

Lo sfogo di Holy prima di lasciare lo studio

Holy è sembrato in difficoltà quando Anna Pettinelli gli ha chiesto di eseguire l'inedito "Tananai" e poi un altro che ha cantato solo una volta da quando è nella scuola. Ha chiesto del tempo per ripetere il testo e la melodia, e la sua tutor gliel'ha concesso.

Alla fine dell'esame Pettinelli ha invitato il suo alunno a non demoralizzarsi perché lei crede ancora nel suo talento, ma la reazione del giovane è stata molto forte.

Ha lasciato lo studio adirato con Rudy Zerbi e con le frecciatine che continuerebbe a lanciargli da quando ha ottenuto un manco nella classe.

"Quante volte ad altri ha detto che erano qui per crescere?", ha detto l'allievo riferendosi al professor Zerbi.

Anna ha intercettato queste parole e ha invitato il ragazzo a rientrare in casetta senza fare troppe polemiche.

La richiesta di Matthew

Holy Francisco è tornato nella casetta furioso e si è subito diretto nella sua camera con l'intenzione di fare le valigie e lasciare la scuola.

Non è stato approfondito l'argomento, quindi non si sa se l'allievo ha davvero abbandonato il programma oppure se Anna Pettinelli o i compagni l'abbiano convinto a rimanere.

Dopo che Emanuel Lo ha mandato via Elia senza neppure fargli fare la sfida, un altro titolare della classe rischia di perdere il banco a due mesi dall'inizio della 23esima edizione.

Matthew, intanto, si è detto scontento del suo tutor Rudy Zerbi e sarebbe pronto a cambiare squadra. Il prof di canto non ha apprezzato queste parole ed è entrato personalmente in casetta per ritirare la maglia del giovane.

Il cantante tornerà a far parte del cast solo se Pettinelli acconsentirà a prenderlo nel suo team, che a oggi è composto da Stella, Ayle e Holy.