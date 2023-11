Gemma Galgani perde spazio nelle ultime registrazioni di Uomini e donne e i fan social non la prendono affatto bene.

Durante le riprese delle ultime puntate di questa edizione del talk show, la dama torinese non è stata al centro delle dinamiche per le sue nuove conoscenze e frequentazioni.

A tenere banco sono state in primis le vicende di Ida Platano nelle vesti di tronista e per i suoi accesi scontri con la "nemica" Roberta Di Padua.

Gemma perde spazio nello studio del talk show Mediaset

Le vicende di Gemma appassionano sempre il pubblico del talk show di Canale 5.

Le varie puntate di questa edizione, focalizzate sulle sue tormentate storie d'amore, hanno costantemente raggiunto quasi i tre milioni di spettatori nella fascia pomeridiana con punte di share del 28%.

Insomma, Gemma è uno dei volti irrinunciabili per la trasmissione di Maria De Filippi anche se nel corso delle ultime registrazioni di questa annata c'è stato un cambio di rotta.

La dama torinese ha perso spazio all'interno delle dinamiche del talk show, complice l'assenza di nuovi cavalieri interessati a conoscerla.

Ida Platano torna in studio e conquista l'attenzione

Terminata la frequentazione con Maurizio che ha scelto di abbandonare il programma assieme ad un'altra dama e dopo che il suo ex Silvio ha preferito non riprendere in mano le redini del loro legame, Gemma si è ritrovata sola in studio.

Per lei non c'è stato nessun nuovo pretendente e di conseguenza si è ritrovata messa in disparte, cedendo spazio alle vicende di Ida Platano, ritornata in trasmissione dopo un lungo periodo di assenza.

Terminata la sua relazione con Alessandro Vicinanza, Ida è stata scelta come nuova tronista di questa stagione e fin dalla prima registrazione non è passata inosservata.

La dama ha avuto modo di conoscere i primi pretendenti che sono arrivati in studio per lei ma c'è stato spazio anche per degli accesi scontri con la sua nemica Roberta.

'Messa in disparte, c'entra Ida', i fan di U&D polemici sui social

Di conseguenza Ida e Roberta hanno occupato il centro dell'attenzione e tale modo di fare non è piaciuto ai fan social del programma, molti dei quali hanno sbottato per il trattamento riservato a Gemma.

"Adesso che è tornata Ida, la dama torinese è stata messa in disparte e trattata come una riserva. Non è giusto", ha sentenziato un fan della trasmissione.

"Trattamento pessimo nei confronti di Gemma, che fino a qualche settimana fa reggeva la baracca nel trono over", scrive ancora un altro commentatore del talk show di Canale 5.

"Quindi Gemma messa da parte per lasciare spazio alla sua amica Ida. Davvero poco carino nei confronti della dama torinese", scrive ancora qualcun altro sui social.