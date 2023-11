Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 dal 20 al 24 novembre rivelano che Tancredi verrà ricoverato in ospedale dopo essere stato travolto da una macchina di passaggio che lo centrerà in pieno ma si rimetterà presto.

Marcello invece otterrà un nuovo importante incarico da parte di Vittorio legato ad una campagna pubblicitaria per il grande magazzino milanese, ma si ritroverà a fare i conti con le insidie portate da Umberto Guarnieri.

Maria deciderà infine di organizzare una sorpresa al suo fidanzato Vito col quale ritornerà il sereno dopo un periodo burrascoso.

Vittorio Conti incastra Tancredi per le sue bugie sull'incendio

Vittorio metterà alle strette Tancredi per la delicata questione dell'incendio al mobilificio Frigerio e, per la prima volta, deciderà di usare il dossier portato alla luce da Diletta, in cui viene accertata la colpevolezza di Sant'Erasmo.

Il marito di Matilde si ritroverà così con le spalle al muro e per lui sarà il momento di prendersi le sue responsabilità: l'uomo chiederà a Conti ancora qualche giorno prima di dire tutto a sua moglie e nel frattempo inizierà a ricattare Diletta.

Quando Vittorio scoprirà quello che sta accadendo ai danni della giornalista, si scaglierà furiosamente contro Tancredi e tra i due nascerà un acceso scontro verbale.

Nella concitazione generale accadrà qualcosa di inaspettato: un'automobile coglierà in pieno Tancredi finendo per investirlo.

Tancredi viene ricoverato in ospedale: trame Il Paradiso delle signore al 24 novembre

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 rivelano poi che l'uomo verrà trasportato con urgenza in ospedale e sottoposto ad un ricovero.

Matilde accorrerà per stare al fianco di suo marito mentre Vittorio finirà per sentirsi in colpa per quello che è successo e deciderà di fare un passo indietro nel rapporto tra i due coniugi.

Maria intanto deciderà di organizzare una sorpresa per il suo fidanzato Vito: i due trascorreranno dei momenti insieme, da soli, all'interno della casa della ragazze.

La stilista, quindi, si dirà pronta a riprendere in mano le redini del suo legame col fidanzato, mettendo da parte le incomprensioni dell'ultimo periodo.

Marcello ostacolato da Umberto

Marcello chiederà infine a Vittorio di dargli maggiore spazio negli affari del grande magazzino milanese venendo accontentato: alla fine Conti accetterà di offrirgli un nuovo incarico legato ad una importante campagna pubblicitaria.

Il giovane Barbieri accetterà con gioia ma non sa che Umberto sta tramando alle sue spalle. Il perfido commendatore Guarnieri farà di tutto per cercare di ostacolare il progetto di Marcello e fare così in modo che la sua iniziativa fallisca.