Il nuovo pomeridiano di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 domenica 26 novembre vedrà l'eliminazione di Stella e Chiara dopo che le due perderanno le rispettive sfide. Sfida congelata per Nicholas Borgogni, che dovrà ripresentarsi di fronte al suo rivale la prossima settimana. Brutte notizie per Holden, visto che il suo coach gli sospenderà la maglia per un provvedimento disciplinare.

Stella e Chiara eliminate

Amici di Maria De Filippi torna con un nuovo appuntamento domenica 26 novembre. Quanto andrà in o da è già stato registrato nel pomeriggio del 23 novembre e quindi si è a conoscenza di ciò che è accaduto in studio.

Ci saranno immediamente due colpi di scena, visto che la cantante Stella e la ballerina Chiara verranno eliminate. Le due ragazze perderanno le rispettive sfide. Stella avrà la peggio contro Martina. Quest'ultima entrerà nella scuola e farà parte del team di Anna Pettinelli. Chiara invece, perderà contro Lucia che diventerà quindi allieva di Emanuel Lo.

Anche Nicholas Borgogni in sfida: esito congelato

Anche Nicholas Borgogni finirà in sfida contro Michele. A giudicare sarà Nancy Berti. La giudice non riuscirà a dare una preferenza e pertanto la sfida verrà congelata. Nicholas e il suo sfidante si ritroveranno la prossima settimana e si esibiranno in una comparata.

Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento rivelano che tra gli ospiti musicali ci saranno Gaia Gozzi e Luigi Strangis.

La prima canterà Tokyo, il secondo farà ascoltare il suo nuovo singolo "Fottuta Libertà". A strappare qualche risata al pubblico ci penserà Giovannino, direttamente da Tu Si Que Vales.

Rudy sospende la maglia a Holden

Dando uno sguardo alla gara delle cover sarà Mew ad aggiudicarsi il primo posto con la canzone di Irama Ovunque Sarai.

Secondo posto per Lil Jolie, seguita da Petit e Hayle. Ultimo posto per Holy Francisco. A giudicare la sfida in duo d'eccezione formato da Stash e Orietta Berti.

Per quanto riguarda il ballo, ad aggiudicarsi la prima posizione è stato Dustin, seguito da Kumo e Sofia. Ultimo posto per Gaia. Da segnalare che Emanuel Lo ha ridato la maglia a Simone.

Ad Amici ci sarà spazio anche per un altro colpo di scena. Si tratta di un provvedimento disciplinare a seguito della sporcizia che alcuni allievi lasciano in casetta. Gli allievi oggetto del richiamo saranno Holden, Mida e Hayle. Mentre Lorella si sarà presa del tempo per decidere cosa fare con Mida, infine Rudy Zerbi non avrà dubbi e sospenderà la maglia a Holden.