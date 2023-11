Secondo le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore trasmessi dal 26 novembre al 2 dicembre 2023 su Rete 4 Constanze sospetterà che il fidanzato Paul l'abbia tradita con Josie dopo aver trovato un capello sul suo abito e manderà Henning a pedinarlo.

Nel frattempo Ariane escogiterà un piano rischioso per prendere in ostaggio Carolin, ma fallirà nel suo intento poiché arriveranno Michael e la polizia che la metteranno in salvo. Infine Shirin verrà assunta come modella e dovrà baciare Gerry per una sua campagna pubblicitaria, scatenando fortemente la gelosia di Henning.

Constanze sospettosa del rapporto tra il fidanzato Paul e Josie

Constanze penserà che Paul abbia una liaison con Josie. La donna infatti troverà un pezzo di torta sospetto con il nome dell'aspirante cuoca e un capello biondo sugli indumenti del suo fidanzato.

A quel punto Constanze manderà Henning per pedinare Paul e Josie e per avere una conferma certa di essere stata o meno tradita.

Ariane fallirà con il piano di fuga

Dopo aver ingerito una pillola velenosa, Ariane si farà trasportare in ospedale in condizioni piuttosto gravi, nascondendo l'antidoto. Per contrastare l'avvelenamento, la donna porterà con sé una seconda compressa per portare a termine il suo piano di fuga. Tuttavia il suo piano prenderà una svolta drammatica quando la confezione cadrà a terra in maniera rovinosa e quindi deciderà di tramortire una poliziotta e di indossare la sua uniforme.

A quel punto Ariane verrà scoperta da Michael mentre prenderà in ostaggio Carolin. Il medico infatti salverà la ragazza e dirà alla donna di prendere lui in ostaggio al posto di Lamprecht. L'idea di Michael sarà quella di immobilizzare Ariane con un teaser appena avrà l'occasione. Ben presto arriverà la polizia per soccorrere i due ragazzi, mentre la donna fallirà la sua missione.

Shirin bacerà Gerry per lavoro

Infine altre dinamiche amorose dell'hotel Hotel Fürstenhof si intrecceranno quando Shirin verrà scelta da Gerry come modella e dovrà baciarlo per uno scatto pubblicitario. I due diventeranno subito complici e seguiranno le richieste del fotografo, scambiandosi delle appassionanti effusioni. I baci, che inizieranno come gesti professionali, si trasformeranno in un momento carico di tensione per Shirin, poiché penserà a Henning, innamorata proprio del collega Gerry. Quindi la ragazza proverà a minimizzare e dimenticare l'accaduto per non creare disagi e discussioni, ma Henning non riuscirà a trattenere la sua gelosia.