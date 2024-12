Helena Prestes sembra non accettare lo "stop" che Javier Martinez ha messo ad un loro possibile flirt. Se il concorrente del Grande Fratello vede la modella solo come una cara amica, lei ammette di provare dei sentimenti e di essere gelosa del suo recente avvicinamento a Chiara Cainelli. Al termine di un confronto che hanno avuto la notte scorsa, i due hanno ribadito le loro posizioni sulla natura del legame che hanno instaurato nelle ultime settimane.

La confessione nella notte

La curiosità che Javier ha mostrato nei confronti di Chiara, ha indispettito molto Helena.

Dopo aver visto i due coinquilini parlare per ore, infatti, la modella si è avvicinata al pallavolista e gli ha chiesto un confronto chiarificatore sul loro rapporto.

Senza girarci troppo intorno Prestes ha ammesso: "Io sono gelosa di lei, ma voglio gestire questa cosa per non rovinare quello che abbiamo creato".

Martinez ha ascoltato la compagna d'avventura e poi ha risposto alle sue domande sulla ragazza alla quale si è avvicinato molto negli ultimi giorni.

"Chiara è carina, mi trovo molto bene a parlare perché è una bella persona", ha detto il 29enne.

"Hai fatto bene a dirmi queste cose e ti posso assicurare che non ci perderemo. Abbiamo chiaro il nostro rapporto, no?", ha concluso il concorrente del Grande Fratello prima di salutare Helena con un abbraccio.

Per l'ennesima volta, dunque, Javier ha ribadito che Prestes è solo un'amica e che non ha mai avuto dubbi sulla natura del loro legame.

Javier: ...mi fa piacere che me ne hai parlato, ti posso assicurare che non ci perderemo... perchè abbiamo chiaro il nostro rapporto, no?#GrandeFratello pic.twitter.com/KfLSh5Kc21 — Violett926 (@violett926) December 14, 2024

I commenti degli spettatori

L'ennesimo faccia a faccia tra Helena e Javier ha un po' diviso il pubblico del Grande Fratello: da un lato c'è chi consiglia alla 34enne di accettare il rifiuto e andare avanti, dall'altro chi è certo che Martinez avrebbe un po' illuso la coinquilina con gesti non proprio da amico.

"Le parole di Javier non sono coerenti con i suoi atteggiamenti", "Helena non mi sta piacendo, spero che ora abbia capito", "Amicizia, come fa a non capirlo?", Come sempre lui è stato chiarissimo, sono solo amici", "Questo rapporto è sbilanciato, lui ci prova con un'altra e lei soffrirà", "A lei non è chiaro perché ha mischiato l'amore con l'amicizia", "Vediamo ora che dinamica si inventa", "Lei non percepisce bene le parole anche se lui è chiaro", "Javier ha perso consensi dopo questo", "Ma glielo deve scrivere in cinese?", "Lui è falso e gioca", "Inutile dare le colpe a Javier, gliel'ha sempre detto", hanno scritto gli utenti di X dopo aver ascoltato l'ultimo confronto tra i due concorrenti del reality.

Il feeling con la new entry Chiara

Da qualche giorno Javier ha manifestato la curiosità di voler conoscere meglio Chiara, una delle ultime concorrenti che sono entrate nella casa del Grande Fratello.

I due hanno chiacchierato per ore e il pallavolista ha confidato agli amici di essere contento di questo nuovo rapporto, anche se non sa ancora se si potrà trasformare in qualcosa di più di un'amicizia.

La ragazza, invece, non si è ancora sbilanciata su Martinez e sul tipo di legame che vorrebbe instaurare con lui tra le mura più spiate d'Italia.