Il cambio programmazione Mediaset nel corso del mese di dicembre vedrà il ritorno in video di Paolo Bonolis, pronto a prendere in mano le redini del venerdì sera con la nuova stagione di Ciao Darwin.

In prime time, invece, si assisterà ad uno stop riguardante la messa in onda delle puntate serali di Terra amara di domenica: la soap opera turca tornerà in onda solo nel daytime pomeridiano dal lunedì al sabato.

Torna Ciao Darwin su Canale 5: Paolo Bonolis sfida Antonella Clerici in prime time

Una delle novità più attese della nuova programmazione Mediaset di dicembre prevede il ritorno di Paolo Bonolis nella fascia serale di Canale 5.

Dal 24 novembre e per tutto il mese di dicembre il celebre conduttore romano sarà al timone della nuova edizione di Ciao Darwin, registrato nella scorsa primavera.

Lo show tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti che andranno a comporre questa ottava stagione programmata nel venerdì sera di Canale 5.

La sfida per l'auditel non sarà affatto semplice per Paolo Bonolis, poiché su Rai 1 ritornerà The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici confermato per la seconda stagione dopo il buon successo dello scorso anno.

Stop per Terra amara in prima serata nella programmazione di dicembre

Il talent show di Rai 1, nel prime time del sabato, aveva registrato una media di oltre 3,7 milioni di spettatori pari al 22% di share: da quest'anno approderà nel venerdì sera e dovrà tenere a bada gli ascolti di Ciao Darwin, che si preannuncia come uno degli show più attesi della stagione autunnale Mediaset.

Il cambio programmazione di dicembre prevede anche uno stop per l'appuntamento con Terra Amara nella fascia serale di Canale 5.

La soap opera turca sloggerà dalla fascia serale Mediaset per ritornare in onda solo in daytime: al momento, infatti, sono previsti solo sette appuntamenti in prime time su Canale 5.

L'ultima puntata andrà in onda domenica 17 dicembre, dopodiché si ritornerà alla consueta messa in onda nel daytime feriale e al sabato pomeriggio con l'appuntamento speciale della durata di due ore.

Pomeriggio 5 si ferma per la sosta natalizia a dicembre

A dicembre si assisterà anche allo stop di diverse trasmissioni del daytime di Canale 5 pronte ad osservare un periodo di pausa per il periodo natalizio.

È questo il caso di Pomeriggio 5: il talk show condotto da Myrta Merlino si fermerà da metà dicembre e tornerà in onda direttamente da gennaio.

Cambiamenti anche nella fascia del preserale dove al posto di Caduta Libera è prevista la messa in onda della nuova edizione de La ruota della fortuna condotto sempre da Gerry Scotti.